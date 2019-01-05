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Суббота 5 января
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Сильнейшие удары головой: российская саночница разбилась во время соревнований

прочитано 843 раза

Саночница Виктория Демченко получила серьезную травму при спуске. Девушка перевернулась и дважды ударилась головой, передает Telegram-канал "Говорит Москва".

Соревнования прервали, девушку пришлось экстренно госпитализировать. Напомним, что Виктория Демченко – дочь главного тренера сборной России Альберта Демченко. 

5 января 2019, 18:07

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