Сильнейшие удары головой: российская саночница разбилась во время соревнований

Саночница Виктория Демченко получила серьезную травму при спуске. Девушка перевернулась и дважды ударилась головой, передает Telegram-канал "Говорит Москва".
Соревнования прервали, девушку пришлось экстренно госпитализировать. Напомним, что Виктория Демченко – дочь главного тренера сборной России Альберта Демченко.
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