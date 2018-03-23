WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство пригрозило судом спортивным федерациям, если те не применят санкции к спортсменам из России. По мнению WADA, спортивные чиновники недостаточно активны в деле наказания 60 российских атлетов.

Антидопинговая организация рассчитывает, что каждая спортивная федерация примет меры по поводу случаев с российскими спортсменами. Если этого не случится, WADA обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), чтобы добиться применения санкций.

"Мы четко заявили, что будем обращаться к каждой из федераций. Мы знаем о конкретных случаях нарушения антидопинговых правил и будем спрашивать федерации, будут ли они применять санкции", – цитирует заявление организации портал Insidethegames. По словам директора департамента расследований WADA Гюнтера Янгера, под подозрением остаются более 60 россиян.

Как отмечают наблюдатели, действия агентства в последнее время не поддаются логическому объяснению. Dni.Ru писали о том, что заместитель президента Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд подвергла жесткой критике руководство Международного олимпийского комитета за решение о недопуске российских спортсменов к Олимпийским играм в Пхенчхане. Она убеждена, что проходившие по этому делу слушания были организованы некорректно.

Вице-президент WADA надеется, что в дальнейшем будет проведена серьезная работа над ошибками. "Мы должны сделать так, чтобы руководители спортивных организаций понимали негативные последствия подобных случаев. Они подрывают доверие ко всему антидопинговому сообществу", – добавила она.

Ранее президент WADA Крейг Риди выразил уверенность, что проблемы с восстановлением Российского антидопингового агентства будут решены задолго до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.