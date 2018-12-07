Разин узнал о жестком наказании для Кокорина и Мамаева

Основатель группы "Ласковый май" жалеет футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Продюсер сообщил со ссылкой на свои источники, что вопрос о реальном сроке для дебоширов уже решен.

Известный продюсер ссылается на собственные "источники в Кремле". По данным Андрея Разина, спортсменам, которые сейчас находятся в СИЗО "Бутырка", не удастся обойти закон. Не помогут им и самые лучшие адвокаты – по данным Разина, вопрос о наказании для нападающего питерского "Зенита" и полузащитника "Краснодара" уже решен. Они получат реальные сроки.

Комментаторы в Instagram, где Разин разместил свой пост, с продюсером не согласны. "Я думаю, что поменяют в ходе процесса гнев на милость и все-таки дело закончится без реального срока", – написал один из пользователей.

Напомним, футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов попали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу до 8 декабря.

Позже следствие ходатайствовало о продлении срока содержания футболистов под стражей. По мнению следователей, Мамаев и Кокорин имеют "широкие личные связи в различных органах государственной власти". Кроме того, они обладают значительными денежными средствами. Оставшись на свободе, могут скрыться от правоохранительных органов и выехать за пределы России. В итоге Тверской суд Москвы продлил арест футболистам до 8 февраля. Новый год дебоширы встретят за решеткой.

Андрей Разин пишет, что ему "по-человечески жалко ребят". Однако, уверяет продюсер "Ласкового мая", в данной ситуации уже ничего нельзя изменить.