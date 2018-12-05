Кокорина и Мамаева оставили за решеткой

Тверской суд Москвы продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 февраля, передает телеканал "360". В отношении спортсменов возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Отметим, позже СМИ уточнили, что окончательного решения суд еще не вынес. Чтение материалов дела продолжается.

Потерпевшие начали получать деньги в качестве компенсации морального вреда. Адвокаты утверждают, что спортсмены были спровоцированы. Тем не менее, многие рассчитывают, что спортсменов все равно оставят за решеткой.