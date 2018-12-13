Тренер высказался о состоянии госпитализированной Туктамышевой

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал состояние юной спортсменки. Он не знает, сможет ли Елизавета Туктамышева принять участие в чемпионате Европы.

Фигуристка попала в больницу с воспалением легких. Многие считают, что Елизавета простудилась в Ванкувере во время финала Гран-при, потому что на льду было очень холодно. Александр Горшков допускает это, но не уверен, как именно она могла заболеть.

"Все возможно, но где именно простудилась Туктамышева, мне сказать сложно. Вы же сами если простудитесь, то не знаете где. Я тоже, например, летел в Ванкувер, и мне было холодно в самолете, как бы я ни укутывался. Есть легкое недомогание, но простудился ли я в самолете, мне сказать сложно", – передает его слова издание "Спорт-Экспресс".

На вопрос о том, насколько тяжелая форма болезни у Елизаветы Туктамышевой, президент Федерации не смог дать однозначного ответа и посоветовал журналистам обратиться к врачам. Он также не знает, примет ли фигуристка участие в чемпионате Европы. "Это преждевременный вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события", – заключил Горшков.

Фигуристка находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. В разговоре с репортерами она сообщила, что не сможет появиться на чемпионате России и сильно жалеет об этом. Других подробностей о своей госпитализации спортсменка не сообщила. В больнице Елизавета Туктамышева проведет две недели.