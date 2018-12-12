Свалившаяся Туктамышева высказалась об опасной болезни

Сраженная недугом спортсменка сделала заявление. Она подтвердила сообщения СМИ о том, что оказалась в больнице с воспалением легких.

Судя по всему, фигуристка пропустит грядущий чемпионат России в Саранске. Елизавета Туктамышева очень сожалеет о том, что ей придется провести две недели в стационаре.

21-летняя спортсменка нашла в себе силы поговорить с журналистами по телефону. "Жаль, что так получается, не знаю, как это произошло", – цитирует Туктамышеву ТАСС. Девушка находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. Других подробностей о своей госпитализации Елизавета не сообщила.

Напомним, ранее тренер фигуристки Алексей Мишин рассказал, что его подопечная с воспалением легких и находится в больнице. Врачи заявили, что Туктамышевой придется провести в клинике не менее 14 дней.

Таким образом, спортсменка не сможет выступать на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 19 по 23 декабря. Отметим, что в начале декабря Туктамышева стала обладательницей бронзовой медали Гран-при в канадском Ванкувере.

Ранее сама фигуристка выложила в Stories Instagram фото градусника, показывающего температуру 38,5. "Ушной градусник показывает на две-три десятых больше, но это не сильно спасает. Подготовка к чемпионату России идет полным ходом. Класс", – подписала снимок Елизавета.