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Спорт

Новые данные о госпитализированной Туктамышевой

Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik
Новость о госпитализации обладательница бронзы финала Гран-при взбудоражила россиян. Елизавета Туктамышева продолжает освещать свою жизнь в соцсетях, успокаивая поклонников. 
прочитано 468 раз

Туктамышева опубликовала в своем Instagram фотографию с градусником. При этом спортсменка поспешила заверить, что он показывает температуру некорректно, поэтому дела с ее здоровьем обстоят немного лучше.

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"Ушной градусник показывает на 2-3 десятых больше, но это не сильно спасает... Подготовка к ЧР идет полным ходом", – написала Туктамышева. Стоит отметить, что Лиза пробудет в больнице по меньшей мере две недели.

Ранее стало известно, что обладательница бронзы финала Гран-при госпитализирована. У Елизаветы Туктамышевой обнаружено воспаление легких. По словам тренера фигуристки, Туктамышева пропустит чемпионат России, ведь диагноз очень серьезный.

Фото: instagram.com/liza_tuktik

"Воспаление легких. Сами понимаете. Но решение о снятии принимает федерация по инициативе тренерского штаба", – цитирует Мишина телеканал "360". В свою очередь генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган отметил, что точного заключения врачей по поводу состояния Елизаветы Туктамышевой пока нет, поэтому "комментировать сроки восстановления преждевременно".

13 декабря 2018, 09:35
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