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Спорт

Кокорина и Мамаева лишили самого дорогого в СИЗО

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Дни.ру
Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву сократили время посещения спортивного зала в СИЗО. Теперь они будут заниматься два дня в неделю вместо пяти.
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Администрация следственного изолятора решила ограничить тренировки спортсменов после жалоб остальных заключенных – они лишались возможности заниматься физкультурой. Однако нападающий клуба "Зенит" и полузащитник "Краснодара" не согласны с такими мерами и намерены бороться за свои права. Они боятся потерять спортивную форму в случае нерегулярных занятий.

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников пояснил причину отказа футболистам. "Действительно, посещение спортзала Кокориным и Мамаевым ограничено приказом начальника учреждения до двух раз в неделю. Причина простая: в СИЗО дефицит кадров и помещений, а людей под стражей содержится большое количество. Сейчас в "Бутырке" около двух тысяч человек, находящихся под стражей. Нужно обеспечить всем равные возможности, в том числе для занятий спортом", – передает его слова RT. Он добавил, что постарается помочь Кокорину и Мамаеву, если они все-таки решат подать жалобу.

Подруга игрока "Зенита" Александра Шишканова сообщила, что спортсменам также ограничили прием посылок с едой и подарками, потому что их количество превысило установленный лимит. "Знаю, что в больших количествах ребятам приходят посылки. Александру в какой-то момент ограничили поступление посылок с едой и подарками, поскольку существует лимит", – рассказала она.

Ранее полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов выступил в защиту Александра Кокорина. "Зная Александра, очень сложно мне объяснить, почему он так поступил. Наверное, для этого должны были быть очень веские причины. Но в любом случае нельзя так, конечно, делать", – заявил он. Самедов добавил, что нападающий "Зенита" останется для него "очень порядочным, хорошим парнем".

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что срок следствия по делу футболистов может быть продлен до 8 февраля. У правоохранительных органов появились новые видеозаписи, и теперь потребуется время, чтобы внимательно изучить их.

Все потерпевшие должны будут вновь пройти экспертизу. Напомним, что от рук футболистов пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Автор: Полина Крылова9 ноября 2018, 08:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

История дружбы Кокорина и Мамаева

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