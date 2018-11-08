"Были веские причины": драчуна Кокорина неожиданно оправдали

Футболист Александр Самедов поделился мнением об аресте спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Полузащитник московского "Спартака" встал на защиту обвиняемых.

Самедов считает, что люди не должны заострять внимание на их профессии, иначе это может негативно повлиять на общее отношение к футболистам. "Я думаю, в этой ситуации не стоит делать акцент на то, что они футболисты. Люди совершили ошибку – да. Но в первую очередь это люди, не надо делить на профессии. И я не думаю, что это как-то должно сказаться на отношении общества к футболистам", – поделился он.

Игрок "Спартака" сначала не поверил в то, что Александр Кокорин мог совершить такой поступок. "Зная Александра, очень сложно мне объяснить, почему он так поступил. Наверное, для этого должны были быть очень веские причины. Но в любом случае нельзя так, конечно, делать", – заявил Самедов. Он добавил, что "хорошо знает положительные стороны" Кокорина, и в любом случае нападающий "Зенита" останется для него "очень порядочным, хорошим парнем", передает "360".

Ранее жена футболиста Павла Мамаева навестила супруга в Бутырском следственном изоляторе. Алана Мамаева утверждает, что ее муж никогда не нападал на людей просто так – на самом деле его спровоцировали на участие в потасовке. "Я была у Паши на свидании. Узнала у него, как действительно все было, и мне стало спокойнее. Мой муж не придурок, он не бросается на людей. Тогда действительно была провокация", – сообщила она.