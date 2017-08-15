Как преодолеть кризис доверия в спортивном маркетинге

14 сентября 2017 года на форуме Baltic Weekend в Петербурге соберутся спортивные журналисты и чиновники для обсуждения важного вопроса в преддверии чемпионата мира по футболу. Среди заявленных тем – сотрудничество государства и бизнеса в спорте и работа спортивных медиа.

Россия все чаще принимает у себя масштабные спортивные мероприятия международного уровня. Зимняя Олимпиада в Сочи и Кубок конфедераций по футболу лишний раз доказали, что наша страна способна организовать и провести серьезные соревнования. В этом есть заслуга и государства, вкладывающего значительные инвестиции в спорт и бизнеса, который помогает спонсорской помощью.

Очевидно что успешное развитие спортивного маркетинга невозможно без участия спонсоров – коммерческих брендов, которые после серии скандалов вокруг Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро не спешат заключать контракты. Участники круглого стола на питерском форуме Baltic Weekend как раз и постараются ответить на вопросы – как грамотно выстроить сотрудничество между государством и бизнесом в преддверии мундиаля и как с помощью спортивных медиа сделать красивый и эффективный коммуникационный проект.

Организатором дискуссии выступила компания "МегаФон", а модератором сессии будет российский спортивный журналист и видеоблогер, главный редактор Sports.ruЮрий Дудь. Ожидается участие представителей VISA, Sport Leaders Global Forum, менеджеров российских футбольных клубов и спортивных чиновников.



Как утверждают организаторы, в этом году участников Baltic Weekend ожидает насыщенная деловая программа, профессионалы поделятся лучшим международным и российским опытом, ключевые игроки проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят, что позволит стать лидером в изменившемся мире и какими станет PR в ближайшем будущем. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.



