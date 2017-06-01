Роберто Манчини стал главным тренером "Зенита"

Футбольный клуб "Зенит" подписал контракт с итальянским тренером Роберто Манчини. Согласно документу, опытный наставник будет руководить командой три года с возможным продлением еще на два сезона.
С мая 2016-го главным тренером клуба был Мирчей Луческу. О расторжении контракта с ним стало известно 28 мая 2017 года.
МОЛНИЯ! Манчини уже в СПб, замечен у одного из отелей в центре города, территориально на мойке.#кафеинсайд #Зенит #тренер #Манчини— ZenitCafe (@zenit_cafe) 28 мая 2017 г.
Летом в силу вступит ряд новых законов
Оперная дива поделилась своими мыслями в эфире украинского ток-шоу
Пока официальная причина смерти не установлена
Это уже второе нападение на танцора за последние полтора месяца