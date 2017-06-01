Роберто Манчини стал главным тренером "Зенита"

Футбольный клуб "Зенит" подписал контракт с итальянским тренером Роберто Манчини. Согласно документу, опытный наставник будет руководить командой три года с возможным продлением еще на два сезона.

С мая 2016-го главным тренером клуба был Мирчей Луческу. О расторжении контракта с ним стало известно 28 мая 2017 года.