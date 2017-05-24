Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун
Курьез произошел во время турнира по тайскому боксу в Паттайе. В ходе поединка американец и француз одновременно пропустили друг от друга удары в голову и без чувств рухнули на ринг. В результате Дориан Прайс, который через некоторое время смог подняться, был объявлен победителем после отсчета рефери.
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