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Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун

Фото: GLOBAL LOOK press/Denny Pohan
Американец Дориан Прайс и француз Джонатан Леко одновременно пропустили друг от друга сокрушительные удары в голову. В итоге один из бойцов так и остался лежать на ринге.
прочитано 309 раз

Курьез произошел во время турнира по тайскому боксу в Паттайе. В ходе поединка американец и француз одновременно пропустили друг от друга удары в голову и без чувств рухнули на ринг. В результате Дориан Прайс, который через некоторое время смог подняться, был объявлен победителем после отсчета рефери.

Автор: Алексей Минин24 мая 2017, 12:34

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