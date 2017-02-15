Австралийский призер Игр-2012 сбежал в Россию
Шейн Перкинс заявил, что мечтает выступить за Россию на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Команда велосипедиста и наша сборная согласовывают сроки и другие детали трансфера австралийца.
"Федерация велосипедного спорта России дала мне возможность осуществить мечты на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Для меня это имеет особое значение, так как отец выступал на Олимпийских играх в этом же городе в 1964 году", – написал Перкинс в соцсети Facebook.
Он поблагодарил руководство Ассоциации велоспорта Австралии, которое не возражало против такого решения. "Я и дальше буду участвовать в наших соревнованиях, когда буду возвращаться домой", – отметил атлет.
Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый отметил, что австралиец может укрепить национальную сборную. По его словам, Перкинс пришел на сборы и "восхитился уровнем централизованной подготовки" спринтерской команды, сообщает "Р-Спорт".
"Нам он интересен с точки зрения выступления в командном спринте, где у нас нет третьего человека. Он может помочь нам в кейрине. Безусловно, усилит команду, но еще предстоит все оформить официально", – пояснил Кучерявый.
В свою очередь президент ФВСР Вячеслав Екимов заявил, что федерация не несет ответственности за человека, который хочет приехать в Россию. "Речь идет о столичной организации, которая может его сюда пригласить, оформить, договориться и подписать. Если будет ходатайство, то инициатива должна исходить от организации, которой он будет приносить очки", – цитирует его ТАСС.
Напомним, что Шейн Перкинс является бронзовым призером в спринтерском заезде на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Дважды становился чемпионом мира в кейрине и командном заезде.
Мария Максакова уехала в Киев и не выходит на связь
Она считает, что актриса помешала ее семейному счастью
Папарацци приметили пару страстно целующейся в кафе
Тем не менее, певец с честью вышел из ситуации