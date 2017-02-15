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Спорт

Австралийский призер Игр-2012 сбежал в Россию

Фото: facebook.com/PerkoPerkinsCycling
Австралийский велосипедист Шейн Перкинс заявил, что будет представлять российскую сборную на международных соревнованиях. Для этого он готов сменить гражданство.
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Шейн Перкинс заявил, что мечтает выступить за Россию на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Команда велосипедиста и наша сборная согласовывают сроки и другие детали трансфера австралийца.

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"Федерация велосипедного спорта России дала мне возможность осуществить мечты на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Для меня это имеет особое значение, так как отец выступал на Олимпийских играх в этом же городе в 1964 году", – написал Перкинс в соцсети Facebook.

Он поблагодарил руководство Ассоциации велоспорта Австралии, которое не возражало против такого решения. "Я и дальше буду участвовать в наших соревнованиях, когда буду возвращаться домой", – отметил атлет.

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый отметил, что австралиец может укрепить национальную сборную. По его словам, Перкинс пришел на сборы и "восхитился уровнем централизованной подготовки" спринтерской команды, сообщает "Р-Спорт".

"Нам он интересен с точки зрения выступления в командном спринте, где у нас нет третьего человека. Он может помочь нам в кейрине. Безусловно, усилит команду, но еще предстоит все оформить официально", – пояснил Кучерявый.

Love the fit of this skinny by @vie13_kustom_apparel

Публикация от Shane Perkins (@perkoperkins)

В свою очередь президент ФВСР Вячеслав Екимов заявил, что федерация не несет ответственности за человека, который хочет приехать в Россию. "Речь идет о столичной организации, которая может его сюда пригласить, оформить, договориться и подписать. Если будет ходатайство, то инициатива должна исходить от организации, которой он будет приносить очки", – цитирует его ТАСС.

Напомним, что Шейн Перкинс является бронзовым призером в спринтерском заезде на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Дважды становился чемпионом мира в кейрине и командном заезде.

Автор: Константин Улюкаев15 февраля 2017, 11:10

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