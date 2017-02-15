Австралийский призер Игр-2012 сбежал в Россию

Австралийский велосипедист Шейн Перкинс заявил, что будет представлять российскую сборную на международных соревнованиях. Для этого он готов сменить гражданство.

Шейн Перкинс заявил, что мечтает выступить за Россию на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Команда велосипедиста и наша сборная согласовывают сроки и другие детали трансфера австралийца.

"Федерация велосипедного спорта России дала мне возможность осуществить мечты на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Для меня это имеет особое значение, так как отец выступал на Олимпийских играх в этом же городе в 1964 году", – написал Перкинс в соцсети Facebook.

Он поблагодарил руководство Ассоциации велоспорта Австралии, которое не возражало против такого решения. "Я и дальше буду участвовать в наших соревнованиях, когда буду возвращаться домой", – отметил атлет.

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый отметил, что австралиец может укрепить национальную сборную. По его словам, Перкинс пришел на сборы и "восхитился уровнем централизованной подготовки" спринтерской команды, сообщает "Р-Спорт".

"Нам он интересен с точки зрения выступления в командном спринте, где у нас нет третьего человека. Он может помочь нам в кейрине. Безусловно, усилит команду, но еще предстоит все оформить официально", – пояснил Кучерявый.

Love the fit of this skinny by @vie13_kustom_apparel Публикация от Shane Perkins (@perkoperkins) Фев 4 2017 в 6:24 PST

В свою очередь президент ФВСР Вячеслав Екимов заявил, что федерация не несет ответственности за человека, который хочет приехать в Россию. "Речь идет о столичной организации, которая может его сюда пригласить, оформить, договориться и подписать. Если будет ходатайство, то инициатива должна исходить от организации, которой он будет приносить очки", – цитирует его ТАСС.

Напомним, что Шейн Перкинс является бронзовым призером в спринтерском заезде на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Дважды становился чемпионом мира в кейрине и командном заезде.