У 17-летнего футболиста случился инфаркт на поле

17-летний игрок бельгийского клуба Royal Antwerp Джоэл Лобанзо скончался от сердечного приступа. Инфаркт случился прямо на тренировке.

Подающий надежды футболист пережил инфаркт во вторник. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь. Пока медики ехали, жизнь Джоэла поддерживали спортивные врачи клуба, сообщает пресс-служба Royal Antwerp. По информации представителей команды, игрок был доставлен в палату интенсивной терапии ближайшей больницы. Весь следующий день медики боролись за его жизнь, однако спасти футболиста не удалось. Он умер в ночь со среды на четверг.

По информации пресс-службы Royal Antwerp, трагедия развернулась на глазах нескольких десятков несовершеннолетних воспитанников клуба, которые были на тренировке вместе с Джоэлом. Руководство наняло психологов, оказывающих помощь всем товарищам Лобанзо по команде. "Моральная поддержка будет доступна игрокам столько, сколько понадобится", – заявили представители клуба.

Rest in peace Joël Lobanzo ��❤️���� pic.twitter.com/UEYu4fUFl2 — Kyeremeh (@Gyamfithirtytwo) 2 ноября 2017 г.

"Из уважения к Джоэлу и его семье мы хотим ограничить общение с прессой. Мы просим журналистов не беспокоить родных и близких погибшего. Сейчас мы все объявляем траур и не хотим, чтобы нам мешали. Клуб выражает свои искренние соболезнования семье и друзьям Джоэла", – говорится в официальном послании Royal Antwerp.

К соболезнованиям присоединились множество футболистов со всей Бельгии. Джоэл успел поиграть не только за клуб из Антверпена, но и за знаменитый "Андерлехт". Свою скорбь по погибшему выразили футболисты всех крупных клубов страны и многочисленные спортивные издания.

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