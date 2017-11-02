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Спорт

У 17-летнего футболиста случился инфаркт на поле

Джоэл Лобанзо. Фото: facebook.com/DiCaprio.LobanzoDiazzKitokones
17-летний игрок бельгийского клуба Royal Antwerp Джоэл Лобанзо скончался от сердечного приступа. Инфаркт случился прямо на тренировке.
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Подающий надежды футболист пережил инфаркт во вторник. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь. Пока медики ехали, жизнь Джоэла поддерживали спортивные врачи клуба, сообщает пресс-служба Royal Antwerp. По информации представителей команды, игрок был доставлен в палату интенсивной терапии ближайшей больницы. Весь следующий день медики боролись за его жизнь, однако спасти футболиста не удалось. Он умер в ночь со среды на четверг.

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По информации пресс-службы Royal Antwerp, трагедия развернулась на глазах нескольких десятков несовершеннолетних воспитанников клуба, которые были на тренировке вместе с Джоэлом. Руководство наняло психологов, оказывающих помощь всем товарищам Лобанзо по команде. "Моральная поддержка будет доступна игрокам столько, сколько понадобится", – заявили представители клуба.

"Из уважения к Джоэлу и его семье мы хотим ограничить общение с прессой. Мы просим журналистов не беспокоить родных и близких погибшего. Сейчас мы все объявляем траур и не хотим, чтобы нам мешали. Клуб выражает свои искренние соболезнования семье и друзьям Джоэла", – говорится в официальном послании Royal Antwerp.

К соболезнованиям присоединились множество футболистов со всей Бельгии. Джоэл успел поиграть не только за клуб из Антверпена, но и за знаменитый "Андерлехт". Свою скорбь по погибшему выразили футболисты всех крупных клубов страны и многочисленные спортивные издания.

Ранее Dni.Ru писали о трагедии, произошедшей в молодежной команде "Ювентуса". Девятилетний ученик футбольной академии умер после рокового инцидента на поле в Нью-Йорке. На юного вратаря упали ворота. Рама обрушилась на него, угодив железной перекладиной прямо на голову.

Подбежавшие полицейские установили, что голкипер потерял сознание и не реагировал на окружающих. Ребенка погрузили в скорую и отправили в госпиталь, но врачам не удалось спасти игрока, и он скончался по дороге от серьезных травм головы.

Автор: Михаил Войцеховский2 ноября 2017, 17:49

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