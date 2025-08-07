На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития

На молодежном экофоруме в Камчатском крае представили проекты в сфере чистой энергетики.

На Всероссийском молодежном экологическом форуме "Экосистема. Заповедный край", который проходит на Камчатке, эксперты обсудили проекты в области устойчивой энергетики и международного сотрудничества. Мероприятие, собравшее более 600 участников, стало площадкой для диалога между представителями МАГАТЭ, ЭСКАТО ООН, Российского энергетического агентства и лидерами энергетической отрасли.

В ходе пленарной сессии и встреч в формате "без галстуков" участники обсудили ключевую роль чистой энергии в устойчивом развитии, инновационные технологии и карьерные перспективы для молодежи.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил лидерство региона в использовании возобновляемых источников: "Каждая третья лампочка на Камчатке горит от геотермальной энергии. А наша задача – довести эту долю примерно до 40–42 % уже в ближайшие 5–10 лет".

Представители крупных компаний подчеркнули, что цели устойчивого развития сегодня интегрированы в стратегии бизнеса. Особое внимание было уделено системной работе с молодым поколением: вовлечению в "зеленые" проекты, формированию международных экспертных сообществ и обмену опытом в сфере экотехнологий и улучшения городской среды.

В рамках форума участники также:

Разрабатывали коммуникационный продукт в рамках отраслевого кейса, направленного на популяризацию экоповестки.

Обсуждали проекты по реабилитации загрязненных территорий и созданию системы управления опасными отходами на принципах экономики замкнутого цикла.

Рассматривали подходы к развитию экопрофессий и программ экопросвещения.

Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" проходит с 4 по 18 августа. Он организован Правительством Камчатского края при поддержке Росмолодежи и АНО "Экосистема". В форуме участвуют активисты экологических организаций, молодые ученые, экопредприниматели и школьники, увлеченные природоохранной деятельностью.