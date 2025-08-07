На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Четверг 7 августа

14:37Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году 14:29В Китае вспыхнула новая лихорадка, угрожает ли вирус России? 14:24Стекла в машине будут чистыми месяц: трюк старых дальнобойщиков, который работает лучше автохимии 14:13Комедии, от которых невозможно сдержать смех: подборка фильмов для веселого вечера 13:32На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития 13:202 минуты и вы забудете о головной боли: простой, но рабочий метод 13:06Почему собака вас игнорирует: кинологи назвали фразу, которую питомцы ненавидят больше всего 13:03Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы 12:35Что будет, если поливать комнатные цветы кофейной гущей? 12:13Скандал на сцене: что грозит Григорию Лепсу за толчок подростка? 11:50Эпоха лидера, пришедшего к власти в разгар переворота, подошла к концу: его не стало 11:26"Много неприятных вещей": как живет 76-летний актер Александр Панкратов-Черный 11:20Что будет, если никогда не выключать ноутбук, а только закрывать крышку: ленивая привычка или тихий убийца вашего гаджета? 11:02Станкович на краю: спасет ли серба чудо в "Спартаке"? 10:46Прощание с мастером мелодии: мир потерял талантливого музыканта 10:19Пляжи уходят под воду: как мир теряет свои берега 09:41О потере скорбит вся Россия: ушел из жизни народный писатель 09:36Одна фраза, которая мгновенно остановит любой спор: психологи говорят, что она работает как магия 08:54Мир оплакивает тяжелую утрату в семье легендарного актера 08:38Тест: Продолжите фразу героев из мультфильмов СССР 08:27Угас ритм эпохи: прощание с легендой музыки 06:08Тест: узнаете ли вы советский фильм по книге в кадре? 03:43Wi-Fi будет "летать" во всей квартире: одна простая ошибка в расположении роутера, которую совершают все 00:34Не ругаться и не лениться – Анна Холодница идет: что категорически нельзя делать 7 августа, чтобы не разрушить мир в семье 21:01Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой – все подробности радостного события 20:48Москвичи несут цветы к дому 80-летней актрисы театра и кино Натальи Селезневой 20:19Не стало выдающейся телеведущей – еще одна тяжелая утрата для тысяч зрителей 18:53Как организовать бюджетную свадьбу – эти 5 правил помогут сделать праздник незабываемым 17:56Ушел из жизни легендарный музыкант, который отказал Led Zeppelin и Deep Purple 17:44Дибров хочет отсудить у жены троих детей и виллу за 750 миллионов – подробности громкого развода 16:14Внезапный уход народного артиста России потряс всю страну – люди оплакивают любимого актера 16:08Омар Хайям рассказал, какие 3 вещи необходимы как воздух после 45 лет – это нужно знать каждому 15:09Бывшая звезда футбола попала под обстрел – игроку был всего 41 год 14:54Москвичей с четвероногими питомцами ждут на Тверском бульваре 15 – 17 августа 13:43Названа главная ошибка в умывании, которая старит кожу быстрее всего: это не горячая вода и даже не мыло 13:01Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами 12:32Легенда комиксов, чьи рисунки оживляли героев: прощание с великим мастером 12:30Звезда хоккея, покорившая футбольные поля: невероятная история Олимпийского чемпиона 12:26Невосполнимая потеря для мирового футбола: ушел из жизни прославленный игрок 12:1110 триллеров, которые заставят вас затаить дыхание 12:07Лечилась больше года: таблетки не смогли помочь заразившейся туберкулезом Кате Семеновой 11:51Мир прощается с легендой: ушла из жизни звезда рестлинга 11:17Батарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает 11:03В Москве оптимизировали движение с помощью светофоров по 85 адресам в этом году 10:51Тест: что сейчас нужно вашему "внутреннему ребенку"? 10:16Как привлечь деньги в дом: простой ритуал для финансовой удачи 09:57Не стало звезды мирового кинематографа – планета оплакивает талант, угасший в 33 года 09:44Неожиданно скончался известный на всю Россию "Охотник за бандами" 09:20Боль в спине уйдет, если выполнять всего одно упражнение в день 09:05Как тратить в супермаркете на 30% меньше: психологическая уловка, в которую попадаются 9 из 10 покупателей
На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития

На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития
115

На молодежном экофоруме в Камчатском крае представили проекты в сфере чистой энергетики.

На Всероссийском молодежном экологическом форуме "Экосистема. Заповедный край", который проходит на Камчатке, эксперты обсудили проекты в области устойчивой энергетики и международного сотрудничества. Мероприятие, собравшее более 600 участников, стало площадкой для диалога между представителями МАГАТЭ, ЭСКАТО ООН, Российского энергетического агентства и лидерами энергетической отрасли.

В ходе пленарной сессии и встреч в формате "без галстуков" участники обсудили ключевую роль чистой энергии в устойчивом развитии, инновационные технологии и карьерные перспективы для молодежи.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил лидерство региона в использовании возобновляемых источников: "Каждая третья лампочка на Камчатке горит от геотермальной энергии. А наша задача – довести эту долю примерно до 40–42 % уже в ближайшие 5–10 лет".

Представители крупных компаний подчеркнули, что цели устойчивого развития сегодня интегрированы в стратегии бизнеса. Особое внимание было уделено системной работе с молодым поколением: вовлечению в "зеленые" проекты, формированию международных экспертных сообществ и обмену опытом в сфере экотехнологий и улучшения городской среды.

В рамках форума участники также:

  • Разрабатывали коммуникационный продукт в рамках отраслевого кейса, направленного на популяризацию экоповестки.
  • Обсуждали проекты по реабилитации загрязненных территорий и созданию системы управления опасными отходами на принципах экономики замкнутого цикла.
  • Рассматривали подходы к развитию экопрофессий и программ экопросвещения.

Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" проходит с 4 по 18 августа. Он организован Правительством Камчатского края при поддержке Росмолодежи и АНО "Экосистема". В форуме участвуют активисты экологических организаций, молодые ученые, экопредприниматели и школьники, увлеченные природоохранной деятельностью.

7 августа 2025, 13:32
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Субтропические ливни с грозой и ветер ожидаются в Москве 4 и 5 августа

Субтропические ливни с грозой и ветер ожидаются в Москве 4 и 5 августа
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи с резким ухудшением погоды. Синоптики прогнозируют, что уже сегодня, примерно с 12:00, на столицу обрушатся мощные ливни с грозами, а в отдельных районах возможен град.

Отец пропавшего бойца СВО из Балашихи совершил пятнадцатое восхождение на Эльбрус

Отец пропавшего бойца СВО из Балашихи совершил пятнадцатое восхождение на Эльбрус
Группа из семи альпинистов во главе с 66-летним жителем Балашихи Алексеем Корняковым 30 июля поднялась на западную вершину Эльбруса (5 642 м), посвятив восхождение памяти погибших и без вести пропавших участников СВО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа. Корняков — отец военнослужащего, пропавшего без вести 7 июня 2024 года на юго-донецком направлении.

Московское лето приобретет параметры субтропического климата – климатологи

Московское лето приобретет параметры субтропического климата – климатологи
Москва переживает значительные изменения климата, которые становятся все более очевидными. По словам Татьяны Поздняковой, ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости", к 2050 году лето в столице может напоминать кубанское, становясь жарче и дождливее.

Фестиваль "Шаляпин" состоится 9 августа в Сергиево-Посадском округе Подмосковья

Фестиваль "Шаляпин" состоится 9 августа в Сергиево-Посадском округе Подмосковья
"Шаляпин-фестиваль" пройдет 9 августа на территории храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери в селе Гагино Сергиево-Посадского округа Московской области, сообщили в региональном министерстве культуры и туризма. По данным подмосковного ведомства, мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и организуется в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

