Фестиваль "Шаляпин" состоится 9 августа в Сергиево-Посадском округе Подмосковья

"Шаляпин-фестиваль" пройдет 9 августа на территории храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери в селе Гагино Сергиево-Посадского округа Московской области, сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.

По данным подмосковного ведомства, мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и организуется в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

"Гостей ждет концертная и просветительская программа: выступят солисты Московской областной филармонии, "Геликон-оперы" и Центра оперного пения Галины Вишневской, духовой оркестр имени Романа Олексюка, а также лауреаты российских и международных конкурсов», – отметили в Минкульте Подмосковья.

В репертуаре — русские народные песни, романсы и сочинения военных лет. Впервые к фестивалю присоединятся писатели-члены Союза писателей России.

Для детей в рамках мероприятия подготовят интерактивные занятия и тематические экскурсии. В течение дня будет работать ярмарка народных мастеров.

Фестиваль проходит в историческом месте. Именно в храме Казанской иконы Божией Матери 8 августа 1898 года венчались Федор Шаляпин и балерина Иола Торнаги.