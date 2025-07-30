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Москва передаст растения Донецкому и Никитскому ботаническим садам

Москва передаст растения Донецкому и Никитскому ботаническим садам
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Москва готовится подарить новую жизнь почти пяти тысячам растений, которые сейчас украшают столичные парки и улицы.

Данная инициатива станет частью Московского фестиваля "Сады и цветы", на котором растения будут переданы в Донецкий и Никитский ботанические сады. Эти учреждения не только продолжат заботиться о растениях, но и помогут в их изучении, что позволит сохранить уникальные виды для будущих поколений.

Объем передачи растений

В рамках данной инициативы Москва передаст 479 деревьев, 3315 кустарников, 380 лиан, 672 многолетника, 130 пальм и семь папоротников. Это не просто пересадка, а важный шаг в сохранении биоразнообразия и поддержке живой природы. Растения получат вторую жизнь в научных коллекциях, где ботаники смогут изучать их адаптацию к новым условиям и обеспечивать сохранение уникальных видов.

Донецкий ботанический сад

Донецкий ботанический сад является одним из крупнейших в Европе, основанным в 1964 году. Его площадь составляет 203 гектара, а коллекция насчитывает более восьми тысяч видов растений. Ученые сада активно занимаются сохранением и восстановлением флоры Донбасса, что делает передачу растений особенно актуальной для региона.

Никитский ботанический сад

Никитский ботанический сад, расположенный в Крыму, является старейшим научным центром России, основанным в 1812 году. Сад славится своими достижениями в селекции и акклиматизации субтропических культур. Здесь собраны редкие растения со всего мира, что делает его идеальным местом для новых поступлений от Москвы.

Уникальные растения на фестивале

На фестивале "Сады и цветы" можно увидеть множество редких растений. Среди них — брахихитон наскальный (бутылочное дерево), банан Энсета Маурелли, экзотическая лагерстремия индийская, величественный кедр ливанский и японский цитрус цитрофортунелла кумкват. Эти растения не только украсят ботанические сады, но и станут объектами научного исследования.

Экологическое просвещение и ландшафтный дизайн

С 2017 года фестиваль "Сады и цветы" объединяет ландшафтный дизайн, экологическое просвещение и научные инициативы. Он пополняет коллекции ведущих учреждений, таких как Ботанический сад Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук. География проекта расширяется, и "Сады и цветы" продолжают нести красоту и знания за пределы столицы.

Преобразование городской среды

Масштабный ландшафтный фестиваль значительно преображает скверы, улицы и площади Москвы. Создаются выставочные сады с продуманными ландшафтными решениями, арт-объектами и флористическими инсталляциями. Этим летом было открыто около 70 цветочных площадок, для оформления которых использовано более 500 тысяч растений.

Проект "Лето в Москве" объединяет самые яркие мероприятия столицы и проходит во второй раз. Он включает благотворительные, культурные и спортивные программы, большинство из которых бесплатные. Новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям добавятся новые оригинальные мероприятия. Передача растений в Донецкий и Никитский ботанические сады — это важный шаг к сохранению биоразнообразия и поддержанию научных исследований в области ботаники.

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30 июля 2025, 12:06
Фото: mos.ru
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