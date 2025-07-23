Сергей Собянин рассказал, как резиденты технопарков помогают участникам СВО

Современные научные разработки столичных технопарков находят прямое применение на передовой. Более 60 тонн высокотехнологичной медицинской продукции, от гемостатических бинтов на основе хитозана до 3D-печатных ампульниц, было безвозмездно отправлено в зону СВО шестью компаниями-резидентами.

Резиденты столичных технопарков направили более 60 тонн высокотехнологичной медицинской помощи в зону специальной военной операции. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, шесть инновационных компаний безвозмездно передают свои уникальные разработки для нужд фронта.

Основной упор сделан на продукцию, от которой напрямую зависят жизни бойцов. Так, компания из "Мосгормаша" разработала и производит препараты, способные быстро сгущать кровь и останавливать кровотечение, что критически важно при оказании первой помощи. Эту задачу решают и в "Мосмедпарке", где создали целую линейку гемостатиков на основе хитозана — от бинтов до гелей.

Помимо экстренной помощи, московские инноваторы поставляют и оборудование для последующего лечения. Резидент "Мосмедпарка" производит аппараты для вакуумной терапии ран, которые значительно ускоряют заживление и защищают от инфекций.

Технопарк "Строгино" представлен сразу тремя производителями. Местная 3D-фабрика обеспечивает бойцов прочными ампульницами для безопасной перевозки лекарств. Другие резиденты поставляют антисептические бинты для профилактики артритов и переохлаждения, а также широкий спектр современных перевязочных средств.

Этот пример наглядно демонстрирует, как научный и производственный потенциал Москвы напрямую служит целям защиты и спасения жизней на передовой.