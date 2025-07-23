Вернуть образ Суворова в современную культуру поможет творческий конкурс

В музее Вооруженных сил России дали старт творческому конкурсу “Как много в имени Суворов для сердца русского слилось”.

Конкурс приурочен к 295-летию со дня рождения Александра Васильевича Суворова и проводится в Год Защитника Отечества. Заявки принимаются до 1 октября. Награждение победителей состоится 1 декабря в Москве. Организатором конкурса стал Роспатриотцентр Росмолодёжи, принять в нем участие могут все желающие вне зависимости от возраста.

Жюри выберет победителей в трех номинациях: "Образ А.В. Суворова в живописи и графике", "Образ А.В. Суворова в поэзии" и "Образ А.В. Суворова в медиаискусстве".

О том, почему сегодня нужен этот конкурс и о важности сохранения исторической памяти на презентации проекта рассказали приглашенные эксперты: писатель, драматург, председатель жюри Юрий Поляков, участник специальной военной операции, член Ассоциации ветеранов СВО Московской област Дмитрий Порваткин, заведующий отделом патриотической и культурно-массовой работы петербургского Мемориального музея А. В. Суворова Владимир Шишов, художник Студии военных художников имени Александра М. Б. Грекова Александр Левченков и младший сержант, ученик Суворовского училища Даниил Дедович.

— Проведение такого конкурса особенно важно в Год защитника Отечества, мы вспоминаем обо всех великих военных руководителях и начальниках, которым является и Александр Васильевич Суворов. Эта фамилия первая приходит нам в голову, когда мы говорим об образце стратегического военного гения. Более 60 сражений, увенчавшихся победой! Кто еще может похвастаться подобным достижением? Это действительно легендарная личность, которую необходимо всячески популяризировать. Как в России, так и заграницей, училища и патриотические образовательные организации до сих пор работают по его методикам. Для молодежи конкурс является особенно значимым, нам интересно увидеть, как сегодня молодое поколение воспринимает образ Суворова. Мы ждем ярких и творческих работ! – отметила директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

На ключевой вопрос, как сделать наследие Суворова живым и близким для молодежи, ответил председатель жюри, писатель Юрий Поляков.

"Я считаю, что мы в долгу перед вкладом этого незаурядного человека в российскую историю. Мы знаем ставший легендой советского кино фильм "Суворов" Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера с Николаем Черкасовым в главной роли. Он вышел на экраны в 1940 году, и с тех пор фильмов, посвященных биографии Суворова не было. А ведь он достоин отдельного сериала! У него была такая интересная и наполненная и полководческая жизнь, и личная, на которой можно построить сюжет, интересный разной аудитории. Также мне хочется, чтобы результатом нашего конкурса стала хорошая пьеса о Суворове, которую можно было бы ставить в ТЮЗах. Этот человек – еще и пример удивительной силы воли. Он родился слабым, болезненным, но сумел себя закалить, воспитать, преодолеть.

Я надеюсь, что в конкурсе примут участие не только любители, но и профессионалы – я сделаю объявление на встрече Союза писателей России, который возглавляет историк Владимир Мединский. Я думаю, что подключатся и наши поэты и результатом станет сборник "Венок Суворову", который мы передадим в школьные библиотеки. Да, историки написали отличные книги, но они все равно остались в области гуманитарных наук, а наша задача – перекинуть мостик из науки в культуру и искусство", — сказал Юрий Поляков

В завершении встречи художник Александр Левченков показал на слайде портрет А. В.Суворова, который ему удался не с первого раза.

Существует множество изображений знаменитого полководца и один шедевр – "Переход Суворова через Альпы" Василия Сурикова (в собрании Русского музея).

Что касается образа Суворова в поэзии, то здесь тоже есть непревзойденный гений – Гавриил Романович Державин, который посвятил ему несколько стихотворений и оду "На переход Альпийских гор". Но самое пронзительное – это "Снигирь", сочиненное после известия о смерти Суворова.

"…Полно петь песню военну, снигирь!

Бранна музыка днесь не забавна,

Слышен отвсюду томный вой лир;

Львиного сердца, крыльев орлиных

Нет уже с нами! – что воевать?"

Эти строки, написанные в 1800 году, и сегодня могут стать мостом, соединяющим эпохи. И мы можем построить для этого моста крепкий каркас, чтобы и современная культура служила опорой и поддержкой тем, кто идет вперед, несмотря ни на что – как Суворов через непроходимые Альпы.

Заявку на конкурс можно подать на сайте суворов-конкурс-2025.рф или через чат-бот @SuvorovKonkurs_Bot.