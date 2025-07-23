В Улан-Удэ приступили к ликвидации опасного фенольного отстойника

В Улан-Удэ начинается решение многолетней экологической проблемы, угрожавшей уникальной природе Байкала. Федеральный экологический оператор" (ФЭО) представил комплексный план по ликвидации и рекультивации фенольного отстойника, который долгие годы отравлял почву и подземные воды.

Проблема с 30-летней историей

Фенольный отстойник, появившийся в 1987 году, давно стал одной из главных "болевых точек" Улан-Удэ. Из-за отсутствия должной изоляции токсичные вещества просачивались в грунт, создавая риск загрязнения подземных вод в буферной зоне Байкальской природной территории. Попытки решить проблему предпринимались с 2005 года, но ни одна из них не увенчалась успехом. Ранее предложенные методы, например, термическая утилизация отходов, вызывали справедливые опасения у местных жителей и экологов из-за потенциального вреда для здоровья.

Комплексное решение

Специалисты ФЭО разработали новый подход, который получил одобрение Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам. Этот план лег в основу проектной документации, представленной на общественных слушаниях.

Проект включает три ключевых этапа:

1. Установка защитной завесы по периметру объекта, чтобы остановить дальнейшее распространение загрязнителей.

2. Извлечение и вывоз основного источника угрозы — каменноугольной смолы.

3. Укрытие всей территории специальным гидроизоляционным покрытием для полной консервации площадки.

Как пояснил директор по реализации экологических проектов ФГУП "ФЭО" Станислав Жабриков, в основе проекта лежит точное гидрогеологическое моделирование, которое позволило рассчитать эффективность каждого шага и минимизировать риски для окружающей среды.

Надежда на окончательное решение

Министр природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Наталья Тумуреева подчеркнула важность момента: "Специфика отстойника требует комплексного подхода. В конце 2023 года за дело взялась структура, обладающая необходимыми полномочиями и опытом. Мы надеемся, что проект будет успешно реализован и станет примером того, как нужно решать такие сложные задачи — профессионально, системно и в интересах людей и природы".

Новый стандарт экологической ответственности

Этот проект является частью большой работы Росатома по обеспечению экологической безопасности страны. В рамках национального проекта "Экологическое благополучие" госкорпорация не только ликвидирует "наследие прошлого", но и формирует современную систему обращения с опасными отходами, внедряя цифровые платформы (в частности, ФГИС ОПВК) для тотального контроля.

Таким образом, ликвидация отстойника в Улан-Удэ — это не просто локальное мероприятие. Это наглядная демонстрация того, как технологии и системный подход, применяемые в атомной отрасли, могут эффективно решать сложнейшие экологические задачи. Этот опыт, как ожидается, станет эталоном для реабилитации других загрязненных территорий в России, подтверждая вклад госкорпорации в устойчивое развитие и сохранение природы.