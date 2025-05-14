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Среда 14 мая

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Собянин: Кинопарк "Москино" стал одной из самых популярных площадок для съемок

Собянин: Кинопарк "Москино" стал одной из самых популярных площадок для съемок
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Мэр Москвы рассказал, как кинокомиссия "Москино" помогает в съемках новых проектов.

Активность кинопроизводственных компаний в столице резко увеличилась с начала нынешнего года. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, в комиссию "Москино" поступило уже больше тысячи запросов от режиссеров и продюсеров, желающих провести съемки в московских локациях. Это число на 53% выше показателя аналогичного периода предыдущего года, демонстрируя резкий рост интереса к московской инфраструктуре.Особенно популярным местом стало специализированное пространство — кинопарк "Москино".

По словам мэра, почти четверть всех поступивших заявок касается именно этой площадки, которую он назвал одной из наиболее востребованных точек города. За первый квартал этого года там были завершены сразу 15 крупных кинопроектов. Высокий спрос обусловлен широкими возможностями, предоставляемыми кинопарком. Здесь созданы условия для реализации даже самых сложных и масштабных задумок авторов фильмов, причем в кратчайшие сроки.

Так, декорации Брестской крепости для проекта "В списках не значился" построили менее чем за три месяца, а для съемок фильма "Буратино" специально возвели целый итальянский городок.Процесс организации съемочного процесса существенно облегчает работа самой комиссии "Москино". Специалисты сопровождают проекты от этапа подачи заявки до финальной стадии производства, обеспечивая оперативное оформление разрешений и координацию деятельности непосредственно на площадках.

К примеру, в течение первых месяцев текущего года сотрудники комиссии посетили уже 265 площадок, оперативно решая любые возникшие проблемы.Таким образом, согласно Сергею Собянину, сложившаяся инфраструктура и продуманная поддержка позволяют успешно развивать киноиндустрию Москвы, способствуя дальнейшему росту активности и развитию новых направлений в сфере кинематографии.

Шоу-бизнес в Telegram

14 мая 2025, 12:21
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Telegram / @mos_sobyanin✓ Надежный источник

В Московской области прошла конференция к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона

В Московской области прошла конференция к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона
На территории православного центра "Усово-Спасское" состоялась конференция, посвященная 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Московской области. Конференция стала частью масштабной программы празднования памятной даты, организованной при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Как открыть карту во Freedom Bank

Как открыть карту во Freedom Bank
Последние несколько лет Казахстан укрепляет статус регионального финансового центра. Многие международные компании открывают в азиатской республике свои офисы, чтобы закрепиться в регионе. Иностранные граждане, в свою очередь, заводят в местных компаниях и банках брокерские и депозитные счета, а также мультивалютные карты и пользуются ими в любых уголках земного шара. Одним из наиболее популярных банков для этих целей является Freedom Bank.

Когда нос горбинкой повод обратиться к пластическому хирургу

Когда нос горбинкой повод обратиться к пластическому хирургу
Раньше горбинка на носу считалась признаком аристократизма и принадлежности к знатному роду. Сейчас же, напротив, на пике популярности маленькие аккуратные носы с узкой спинкой и вздернутым кончиком, а вот горбинка – скорее изъян, нежели преимущество. В желании обрести “модный” нос многие женщины решаются на радикальные меры – пластическую операцию. Однако, в некоторых случаях, коррекция горбинки это не просто дань трендам, а вынужденная необходимость. Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал в каких ситуациях горбинка на носу – серьезный повод обратиться к пластическому хирургу. Вопрос о коррекции горбинки на носу – очень индивидуальный, подчеркивает эксперт.

Почти 1,5 тыс. молодых спортсменов из Подмосковья поучаствовали в гонке "Наследники Победы"

Почти 1,5 тыс. молодых спортсменов из Подмосковья поучаствовали в гонке "Наследники Победы"
Около 1500 юношей и девушек из всех округов Подмосковья приняли участие в патриотической экстремальной гонке "Наследники Победы", которую Министерство информации и молодежной политики региона проводит уже двенадцатый год подряд, сообщили в ведомстве. Старт забегу традиционно дали на полигоне «Алабино», где для команд из 15–20 человек была подготовлена восьмикилометровая трасса с 30 препятствиями: крутыми подъёмами и спусками, грязевыми рвами, водными барьерами, отвесными стенами и рукоходами.

5 книг, с которыми ребенку не будет скучно

5 книг, с которыми ребенку не будет скучно
Познавательные книги открывают для юных читателей невероятные новые миры. Они побуждают задавать вопросы и искать ответы на сложные темы. Но современного ребенка уже не так просто увлечь обычной книгой, поэтому издательства активно используют новые технологии, подходы и форматы. В этой подборке вы найдете книги разнообразных жанров и стилей – от захватывающего фэнтези до интерактивных 3д-энциклопедий. Динозавры, 6+ "Динозавры" — яркий представитель серии "Книги-панорамки с интерактивом и 3D".

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