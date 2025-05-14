Собянин: Кинопарк "Москино" стал одной из самых популярных площадок для съемок

Мэр Москвы рассказал, как кинокомиссия "Москино" помогает в съемках новых проектов.

Активность кинопроизводственных компаний в столице резко увеличилась с начала нынешнего года. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, в комиссию "Москино" поступило уже больше тысячи запросов от режиссеров и продюсеров, желающих провести съемки в московских локациях. Это число на 53% выше показателя аналогичного периода предыдущего года, демонстрируя резкий рост интереса к московской инфраструктуре.Особенно популярным местом стало специализированное пространство — кинопарк "Москино".

По словам мэра, почти четверть всех поступивших заявок касается именно этой площадки, которую он назвал одной из наиболее востребованных точек города. За первый квартал этого года там были завершены сразу 15 крупных кинопроектов. Высокий спрос обусловлен широкими возможностями, предоставляемыми кинопарком. Здесь созданы условия для реализации даже самых сложных и масштабных задумок авторов фильмов, причем в кратчайшие сроки.

Так, декорации Брестской крепости для проекта "В списках не значился" построили менее чем за три месяца, а для съемок фильма "Буратино" специально возвели целый итальянский городок.Процесс организации съемочного процесса существенно облегчает работа самой комиссии "Москино". Специалисты сопровождают проекты от этапа подачи заявки до финальной стадии производства, обеспечивая оперативное оформление разрешений и координацию деятельности непосредственно на площадках.

К примеру, в течение первых месяцев текущего года сотрудники комиссии посетили уже 265 площадок, оперативно решая любые возникшие проблемы.Таким образом, согласно Сергею Собянину, сложившаяся инфраструктура и продуманная поддержка позволяют успешно развивать киноиндустрию Москвы, способствуя дальнейшему росту активности и развитию новых направлений в сфере кинематографии.

