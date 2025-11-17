Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции

В Москве состоялось важное событие в сфере здравоохранения: в Морозовской детской городской клинической больнице открылся инновационный центр ранней помощи для детей.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркивая значимость данного проекта для медицинской инфраструктуры столицы. Открытие центра произошло в рамках масштабной реконструкции, в ходе которой были обновлены два лечебных корпуса стационара.

На церемонии открытия присутствовали высокопрофильные гости, включая председателя правления и президента публичного акционерного общества "Транснефть" Николая Токарева. В своем обращении к присутствующим мэр Москвы отметил, что различные организации и благотворительные фонды активно участвуют в восстановлении исторических зданий больницы, что свидетельствует о значительном вкладе общества в развитие медицины.

Центр ранней помощи оснащен современным оборудованием и предназначен для оказания медицинской помощи детям, родившимся с низким весом или имеющим хронические заболевания, которые были приобретены при рождении. Это важный шаг к улучшению качества медицинских услуг для самых маленьких пациентов. В центре будут работать высококвалифицированные специалисты Морозовской больницы, что гарантирует высокий уровень обслуживания и заботы о здоровье новорожденных.

Николай Токарев отметил, что открытие данного медицинского центра является настоящим прорывом не только для московской медицины, но и для всей страны. Он подчеркнул, что подобные учреждения играют ключевую роль в системе здравоохранения, обеспечивая необходимую помощь детям в критические моменты их жизни.

Инновационный центр ранней помощи станет важным звеном в системе медицинского обслуживания детей, позволяя обеспечить комплексный подход к лечению и реабилитации. С его открытием семьи, столкнувшиеся с проблемами здоровья у новорожденных, получат надежную поддержку и профессиональную помощь.

Сергей Собянин также добавил, что проект по созданию центра был реализован благодаря совместным усилиям государственных структур и частных организаций. Это подчеркивает важность взаимодействия различных секторов общества для достижения общей цели — повышения качества жизни и здоровья подрастающего поколения.

Открытие инновационного центра ранней помощи в Морозовской детской городской клинической больнице стало важным шагом к улучшению системы здравоохранения в Москве. Это событие не только радует жителей столицы, но и служит примером того, как можно эффективно объединять усилия различных организаций для решения актуальных социальных задач.