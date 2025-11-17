Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученыхОбнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие

Лента новостей

Понедельник 17 ноября

14:16Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера 13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции 13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете" 13:14"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка" 12:34Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания 11:37Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей" 10:14Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов 08:53Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 06:29Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания 03:16Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре 00:35Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки 16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости 03:21Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16:15Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 14:27Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист 12:04Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту" 10:13Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца 06:45Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке 03:09Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой 00:50Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября 18:56В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие 18:12Юлия Высоцкая впервые откровенно рассказала о состоянии дочери страшной после аварии 16:48Раскрыта причина тотального краха карьеры внука Пугачевой в США 15:51Кадышева отказалась выступать в Новый год за баснословные деньги – названа сумма 13:44Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле 13:26Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери 13:26Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства 12:40Арестованная за 250 миллионов Лерчек беременна четвертым – кто отец? 11:26"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы 10:26Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое 09:18Вы добрый человек, но вам не везет? Гюго объяснил, почему судьба смеется над вашей совестью 08:20Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 03:23"Будь готов!": тест для тех, кто носил красный галстук 00:09Выбросьте курицу из холодильника! 5 бытовых запретов на 14 ноября, нарушение которых притягивает нищету 22:37Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит 21:09Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства 18:09Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде 16:37Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры 15:44С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки 14:12Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит 12:58"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 11:43Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью 10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию 09:09Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки 08:35"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции

Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции
114

В Москве состоялось важное событие в сфере здравоохранения: в Морозовской детской городской клинической больнице открылся инновационный центр ранней помощи для детей.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркивая значимость данного проекта для медицинской инфраструктуры столицы. Открытие центра произошло в рамках масштабной реконструкции, в ходе которой были обновлены два лечебных корпуса стационара.

На церемонии открытия присутствовали высокопрофильные гости, включая председателя правления и президента публичного акционерного общества "Транснефть" Николая Токарева. В своем обращении к присутствующим мэр Москвы отметил, что различные организации и благотворительные фонды активно участвуют в восстановлении исторических зданий больницы, что свидетельствует о значительном вкладе общества в развитие медицины.

Центр ранней помощи оснащен современным оборудованием и предназначен для оказания медицинской помощи детям, родившимся с низким весом или имеющим хронические заболевания, которые были приобретены при рождении. Это важный шаг к улучшению качества медицинских услуг для самых маленьких пациентов. В центре будут работать высококвалифицированные специалисты Морозовской больницы, что гарантирует высокий уровень обслуживания и заботы о здоровье новорожденных.

Николай Токарев отметил, что открытие данного медицинского центра является настоящим прорывом не только для московской медицины, но и для всей страны. Он подчеркнул, что подобные учреждения играют ключевую роль в системе здравоохранения, обеспечивая необходимую помощь детям в критические моменты их жизни.

Инновационный центр ранней помощи станет важным звеном в системе медицинского обслуживания детей, позволяя обеспечить комплексный подход к лечению и реабилитации. С его открытием семьи, столкнувшиеся с проблемами здоровья у новорожденных, получат надежную поддержку и профессиональную помощь.

Сергей Собянин также добавил, что проект по созданию центра был реализован благодаря совместным усилиям государственных структур и частных организаций. Это подчеркивает важность взаимодействия различных секторов общества для достижения общей цели — повышения качества жизни и здоровья подрастающего поколения.

Открытие инновационного центра ранней помощи в Морозовской детской городской клинической больнице стало важным шагом к улучшению системы здравоохранения в Москве. Это событие не только радует жителей столицы, но и служит примером того, как можно эффективно объединять усилия различных организаций для решения актуальных социальных задач.

Шоу-бизнес в Telegram

17 ноября 2025, 13:53
Фото: канал Сергея Собянина в мессенджере MAX
Канал Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете"

Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете"
Современный театр в Москве активно экспериментирует, предлагая зрителям свежие взгляды на классические произведения. Режиссеры не боятся нарушать традиции, создавая уникальные интерпретации известных пьес. В этом материале мы расскажем о самых интересных спектаклях, которые можно посетить с помощью сервиса "Мосбилет". "На дне" в театре "Модерн" Даты: 19 ноября, 2 и 17 декабря Адрес: Спартаковская площадь, дом 9/1 Возрастное ограничение: 16+ Режиссер Юрий Грымов предлагает зрителям новую интерпретацию пьесы Максима Горького «На дне».

Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства

Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства
Служба безопасности Украины (СБУ) сделала громкое заявление о предотвращении покушения на жизнь известного украинского активиста и ветерана войны Тодора Пановского. Это событие привлекло внимание общественности не только из-за его серьезности, но и из-за предполагаемой связи с экс-депутатом Госдумы России Магомедом Гаджиевым, который был признан иностранным агентом в России.

Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины

Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины
Каждый москвич видел их: старинные особняки, спрятанные за строительной сеткой, – молчаливые призраки прошлого, чью судьбу, казалось, уже не спасти. Но за последние 14 лет город провернул беспрецедентную операцию по их воскрешению. С 2011 года в Москве действует масштабная программа, благодаря которой новую жизнь получили уже более 2,3 тысячи исторических зданий.

В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике

В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике
Сказка о Щелкунчике и Мышином короле, написанная Гофманом более 200 лет назад, стала неотъемлемым символом зимних праздников. В этом году московские театры предлагают удивительное разнообразие постановок: от классического балета до футуристического квеста и кукольного представления.

"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым

"Мосбилет" подобрал спектакли, которые будут интересны и детям, и взрослым
Столичные театры предлагают огромный выбор спектаклей на любой вкус – от нестареющей классики до совершенно новых, неожиданных прочтений. «Маленький принц» в Театре сатирыФилософская притча Антуана де Сент-Экзюпери оживает на сцене Театра сатиры.

Выбор читателей

16/11ВскПригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 16/11ВскНевролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 16/11ВскВысоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 16/11ВскДиетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 15/11СбтОбнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 16/11ВскВрач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире