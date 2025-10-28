Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом

Сергей Собянин объявил о запуске уникальной выставки "Город живых историй" на Красной площади, приуроченной к 84-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. С 7 по 9 ноября москвичи и гости столицы смогут погрузиться в атмосферу исторической памяти, посетив музей, который расскажет о героических страницах Великой Отечественной войны.

Тематические зоны выставки

Выставка будет включать 10 тематических зон, каждая из которых будет посвящена важным аспектам жизни столицы во время войны. Эти зоны объединены общей идеей — живой истории, которая отражает подвиги и жертвы москвичей. В зоне «Авиационный щит столицы» посетители смогут увидеть уникальные фотографии авиазаводов и детали, использовавшиеся в производстве военной техники. Это позволит лучше понять, как трудились люди, чтобы обеспечить защиту страны.

Раздел "Операция “Эвакуация” расскажет о масштабных перемещениях предприятий на Восток, что стало ключевым моментом в сохранении промышленного потенциала страны. В зоне "Город-крепость" будет воссоздана система жизнеобеспечения осажденной Москвы, что позволит увидеть, как город продолжал функционировать даже в условиях блокады.

Культура и искусство во время войны

Одним из важных аспектов выставки станет раздел, посвященный культуре и прессе. Здесь будет показано, как искусство вдохновляло и поддерживало людей в трудные времена. Мэр Москвы отметил, что через личные истории и судьбы простых граждан будет показан повседневный подвиг тысяч людей — тех, кто работал на заводах, защищал небо столицы, спасал жизни в госпиталях и обеспечивал работу города.

Исторические артефакты и военная техника

Посетители смогут увидеть карту Москвы 1941 года, которая иллюстрирует формирование дивизий народного ополчения в различных районах столицы. Кроме того, на Красной площади будет представлена военная техника, включая самолеты, что позволит глубже прочувствовать атмосферу тех времен.

Выставки по всему городу

В дни работы музея "Город живых историй" москвичи смогут познакомиться с историями ратных династий не только на Красной площади, но и в каждом округе города. Рядом с памятными местами откроются выставки с военной техникой, артефактами и информационными стендами, что сделает эту инициативу доступной для всех жителей столицы.

Выставка "Город живых историй" станет важным событием для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и позволит каждому посетителю прикоснуться к героическим страницам истории нашей страны.

