Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом

Выставка на Красной площади в честь годовщины парада 1941 года
С 7 по 9 ноября 2023 года на Красной площади Москвы пройдет уникальная выставка "Город живых историй", посвященная 84-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. Это событие станет важной вехой в культурной жизни столицы и позволит москвичам и гостям города глубже понять историю Великой Отечественной войны. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об этом в своем канале в мессенджере MAX, подчеркнув, что выставка будет включать десять тематических зон, каждая из которых расскажет свою уникальную историю.
Тематические зоны выставки
Выставка "Город живых историй" включает в себя десять тематических зон, которые объединены общей концепцией — живой историей. Одна из ключевых зон, «Авиационный щит столицы», представит уникальные фотографии авиазаводов и детали самолетов, производившихся в годы войны. Эта зона позволит посетителям увидеть, как трудились рабочие на переднем крае авиационной промышленности.
Другой важный раздел — "Операция “Эвакуация", который расскажет о масштабном перемещении промышленных предприятий на Восток в условиях войны. Этот процесс стал одним из ключевых факторов, позволивших стране продолжать сопротивление врагу. В зоне "Город-крепость" будет воссоздана система жизнеобеспечения осажденной столицы, что даст возможность посетителям представить, как москвичи выживали в условиях блокады.
Искусство и культура в годы войны
Часть выставки будет посвящена культуре и прессе того времени. В этом разделе будет показано, как искусство вдохновляло людей и поддерживало их дух в тяжелые времена. Множество произведений искусства, литературы и музыки создавались в годы войны и стали символами надежды и мужества.
"В других разделах через личные истории и судьбы будет показан повседневный подвиг тысяч людей — тех, кто ковал Победу у станков, защищал небо столицы, спасал жизни в госпиталях и обеспечивал работу города", — отметил Сергей Собянин. Эти личные истории помогут посетителям лучше понять, какой вклад внесли обычные люди в общую победу.
Военная техника и карта Москвы 1941 года
Важным элементом выставки станет карта Москвы 1941 года, на которой будут отмечены места формирования дивизий народного ополчения. Это позволит посетителям увидеть, как именно столица готовилась к защите от врага. Кроме того, на Красной площади можно будет увидеть образцы военной техники, включая самолеты, что добавит выставке динамики и реализма.
Выставки в округах города
В дни работы выставки "Город живых историй" москвичи смогут познакомиться с историями ратных династий и в своих округах. Рядом с памятными местами откроются дополнительные выставки с военной техникой, артефактами и информационными стендами. Это даст возможность каждому жителю города погрузиться в атмосферу исторической памяти и узнать больше о мужестве предков.