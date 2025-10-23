Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин

В Москве вновь произошел инцидент, связанный с попыткой атаки беспилотного летательного аппарата.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно пресекли угрозу, уничтожив беспилотник, направлявшийся на город. Эта информация была обнародована в его сообщении в мессенджере MAX, что свидетельствует о важности события для москвичей.

Собянин подчеркнул, что в результате оперативных действий ПВО удалось предотвратить возможные последствия от падения беспилотника на густонаселенные районы столицы. Мэр также отметил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб, которые занимаются оценкой ситуации и устранением последствий инцидента. Это подчеркивает высокую степень готовности и слаженности действий всех задействованных служб.

В условиях современных угроз, связанных с использованием беспилотников, подобные инциденты становятся все более актуальными. Эффективность работы системы противовоздушной обороны играет ключевую роль в обеспечении безопасности граждан и защиты городской инфраструктуры. Собянин заверил, что власти Москвы продолжают внимательно следить за развитием ситуации и готовы принимать необходимые меры для повышения уровня безопасности.