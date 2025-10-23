Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин

Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин
123

В Москве вновь произошел инцидент, связанный с попыткой атаки беспилотного летательного аппарата.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно пресекли угрозу, уничтожив беспилотник, направлявшийся на город. Эта информация была обнародована в его сообщении в мессенджере MAX, что свидетельствует о важности события для москвичей.

Собянин подчеркнул, что в результате оперативных действий ПВО удалось предотвратить возможные последствия от падения беспилотника на густонаселенные районы столицы. Мэр также отметил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб, которые занимаются оценкой ситуации и устранением последствий инцидента. Это подчеркивает высокую степень готовности и слаженности действий всех задействованных служб.

В условиях современных угроз, связанных с использованием беспилотников, подобные инциденты становятся все более актуальными. Эффективность работы системы противовоздушной обороны играет ключевую роль в обеспечении безопасности граждан и защиты городской инфраструктуры. Собянин заверил, что власти Москвы продолжают внимательно следить за развитием ситуации и готовы принимать необходимые меры для повышения уровня безопасности.

23 октября 2025, 11:36
Фото: Mos.ru
Канал Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей

В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей
Более 700 современных детских игровых площадок будет оборудовано в Московской области до конца 2025 года в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни". Такие данные привел губернатор Андрей Воробьев. Как заявил глава региона, программа по созданию современных игровых пространств для детей реализуется с 2013 года.

Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год

Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реконструкция Центрального московского ипподрома на Беговой улице будет завершена в течение следующего года. Работы ведутся в полном объеме, и по их окончании исторический облик главного корпуса будет восстановлен, а вместимость зрительской трибуны увеличится почти в два раза.

Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка

Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка
Зрителей онлайн-трансляций из Московского зоопарка приглашают принять участие в новой викторине, посвящённой большим пандам – любимым обитателям зоопарка и настоящим звездам эфира. Эта интерактивная игра подготовлена совместно с проектом "Активный гражданин", Она стала первой интеграцией двух популярных городских цифровых платформ, объединяя любовь к природе и современные технологии.

Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог
В Москве в ближайшие три года планируется значительное расширение транспортной инфраструктуры. Сергей Собянин, мэр столицы, сообщил о том, что с 2026 по 2028 год в эксплуатацию будет введено более 283 километров новых дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.

Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии

Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии
Столичный мэр Сергей Собянин объявил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро, который обещает значительно улучшить транспортное обслуживание двух миллионов местных жителей. Это важное событие станет ключевым шагом в развитии транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья, а также позволит создать новые маршруты для поездок, сокращая время в пути для пассажиров.

