В "Олимпийском" откроется водный комплекс с 15 бассейнами – Мэр Москвы

Сергей Собянин поделился новыми подробностями о реконструкции знаменитого спорткомплекса "Олимпийский". Этот проект, который активно реализуется, направлен на создание многофункционального пространства, способного удовлетворить потребности как профессиональных спортсменов, так и любителей активного отдыха, а также культурных мероприятий.



Новый комплекс будет состоять из четырех основных зданий, три из которых будут соединены стилобатом. В центре всего проекта находится главное здание, которое станет настоящей жемчужиной спортивной инфраструктуры Москвы. Здесь разместится концертный зал-трансформер на 12 тысяч мест, что позволит проводить масштабные музыкальные события и спортивные мероприятия. Кроме того, предусмотрены кинокластер, торговая галерея и гастрономические площадки, которые обеспечат разнообразие досуга для посетителей.

Второе сооружение будет представлять собой физкультурно-оздоровительный комплекс с более чем 100 площадками. Среди них ледовая арена, специализированные залы для керлинга, бокса, борьбы и гимнастики. Это пространство создаст идеальные условия для тренировок и соревнований по самым разным видам спорта.

Третье здание будет посвящено водным видам спорта. В нем предусмотрено 15 бассейнов, включая два олимпийских с трибунами на 4 тысячи зрителей. Это позволит проводить международные чемпионаты и соревнования. Также в водном комплексе будет зона для серфинга и помещения для занятий фехтованием и восточными единоборствами.

Собянин отметил, что на данный момент активно ведутся работы по облицовке фасадов, а также монтажу инженерных систем и оборудования. В планах также строительство малого концертного зала на 2 тысячи мест, который дополнит культурную программу комплекса.

Рядом с "Олимпийским" будет открыта новая станция метро "Достоевская" на Кольцевой линии. Это значительно упростит доступ к комплексу: путь от станции до главного входа займет всего минуту. Таким образом, реконструкция "Олимпийского" не только обновит спортивную инфраструктуру столицы, но и сделает ее более доступной для всех жителей и гостей города.