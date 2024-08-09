На форуме-фестивале представят планы развития туризма в Москве до 2030 года

На Тверской площади в Москве стартует фестиваль "Московское чаепитие" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Это событие призвано продемонстрировать, что традиции московского гостеприимства остаются актуальными как в настоящем, так и в будущем.



Фестиваль пройдет с 1 по 8 сентября и станет важной частью масштабного проекта, охватывающего все сферы городской жизни. С понедельника по четверг на Тверской площади будут организованы кинопоказы и мастер-классы, позволяющие гостям погрузиться в атмосферу московского чаепития.

С пятницы по воскресенье запланированы театрализованные представления, танцевальные флешмобы и интерактивные лекции. Фестиваль будет открыт с 12:00 до 22:00, а вход на мероприятие свободный, что позволит всем желающим насладиться праздником без ограничений по возрасту.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" ориентирован на реализацию стратегий развития столицы до указанного года. В рамках этого проекта посетители смогут ознакомиться с достижениями Москвы и ее планами на будущее в таких областях, как градостроительство, транспорт, здравоохранение и туризм. Тверская площадь станет одной из ключевых площадок фестиваля, подчеркивая важность московского гостеприимства.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже поделился планами по развитию туризма в столице до 2030 года. Программа направлена на увеличение туристического потока в два раза, что позволит Москве принимать до 52 миллионов туристов ежегодно. Ожидается, что в это число войдут не только иностранные гости, но и около 20 миллионов экскурсантов, приезжающих на однодневные визиты.

Собянин также отметил, что развитие туристической индустрии станет важным фактором экономического роста города. Ожидается, что выручка от туризма к 2030 году вырастет в 2,7 раза и составит более 3,5 триллионов рублей. Вклад этой отрасли в валовой региональный продукт Москвы может достичь 8%, а поступления в бюджет от туризма составят около 500 миллиардов рублей.

По итогам 2023 года столицу посетило 24,5 миллиона туристов, что свидетельствует о стабильном интересе к городу. Поступления в налоговый бюджет от туризма составили 178,5 миллиарда рублей. В 2019 году Москва установила рекорд, приняв 25,1 миллиона гостей, из которых 5,7 миллиона прибыли из-за рубежа. Эти цифры подчеркивают успешное развитие туристической отрасли и ее значимость для экономики города.