"Миллион призов" знакомит москвичей с благотворительными фондами – эксперт

Программа не только дает возможность выиграть ценные призы, но и мотивирует людей узнавать больше о работе некоммерческих организаций.

Благотворительная программа "Миллион призов", которая пройдет в Москве в 10-й раз, не только дает возможность горожанам выиграть ценные призы, но и способствует повышению осведомленности жителей столицы о деятельности благотворительных организаций. Как отмечает старший координатор фонда "Мир в каждый дом" Елена Орлеанская, некоторые из их меценатов узнали о фонде и возможности оказывать помощь именно благодаря участию в этой программе.

Участвуя в дистанционном электронном голосовании, москвичи получают шанс выиграть от одной до пяти тысяч баллов, которые можно обменять на скидки от партнеров программы. Кроме того, горожане могут зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш и получить одноразовую скидку в размере 15 тысяч баллов в таких категориях, как "Путешествия и культура", "Спорт" и "Техника для дома".

По словам эксперта, люди, изначально участвующие в программе ради интереса, постепенно начинают глубже вникать в деятельность благотворительных фондов и становятся их верными сторонниками, регулярно оказывая им помощь. Таким образом, "Миллион призов" не только поощряет активность горожан, но и способствует вовлечению москвичей в благотворительность, повышая узнаваемость некоммерческих организаций.

Напомним, выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.