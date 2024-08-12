Эксперт заявила о важности акции "Миллион призов" для благотворительности

Акция программы "Миллион призов" стимулирует интерес к благотворительности и способствует ее популяризации. Такое мнение высказала Марина Чирина, директор по коммуникациям межрегиональной благотворительной организации "Ты ему нужен", в интервью Агентству городских новостей "Москва".



"Мы уже не первый раз участвуем в этой акции. И многие нам пишут, что узнали о нас, когда участвовали в этой акции. И представители бизнеса к нам приходили после нее и хотели еще помочь. Поэтому большое спасибо за то, что даете фондам участвовать. Для нас это, действительно, бесценно, то, что вы о нас рассказываете, и то, что вы рассказываете о благотворительности вот таким замечательным способом", – подчеркнула Марина Чирина.



Она также отметила, что гарантированные призы для тех, кто голосует онлайн впервые или старше 60 лет, помогут привлечь больше людей к участию в голосовании.

"Если анонсировать это достаточно громко и всеобъемлюще, то естественно, именно к онлайн-голосованию будет привлечено внимание. Не у всех есть возможность в этот день сходить проголосовать, а онлайн-голосование как раз простимулирует и тех, кто впервые пойдет, и взрослое население тоже, у которых нет возможности прийти на выборы", – пояснила Чирина.

По ее мнению, программа "Миллион призов" не только повышает явку на выборах, но и является способом выразить благодарность гражданам за их ответственность.

"Мне кажется, сейчас как никогда у нас осознанность граждан повышена на максимальный уровень, и они понимают, что от их выбора зависит очень многое, в том числе, и дальнейший путь нашей страны. Поэтому какие-то дополнительные средства стимулировать, они не нужны. И эта акция программы «Миллион призов» – она не как дополнительное средство стимулирования. Это возможность поблагодарить их за то, что они оказались такими ответственными гражданами, которые выполняют свой долг. То есть это лишний раз сказать им спасибо, что вы вот оказались такими гражданами замечательными", – отметила эксперт.

В 2024 году акция пройдет в Москве в десятый раз. Участники дистанционного электронного голосования смогут выиграть от 1 до 5 тысяч баллов для обмена на скидки от партнеров программы. Также предусмотрен дополнительный розыгрыш одноразовой скидки в размере 15 тысяч баллов на категории "Путешествия и культура", "Спорт", "Техника для дома".

Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября.