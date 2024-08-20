В "Авиапарке" заработала интерактивная студия "Мой район" для детей

Детский парк профессий "Кидзания" пополнился проектной студией "Мой район" для юных москвичей.

В торговом центре "Авиапарк" (Ходынский бульвар, 4) открылась уникальная интерактивная площадка, которая позволит столичным ребятам ближе познакомиться с развитием и устройством родного города. Проектная студия "Мой район" расположилась в детском парке профессий "Кидзания" и приглашает юных посетителей стать частью процесса преображения Москвы.

Игровая зона разделена на несколько тематических секторов, в каждом из которых дети смогут примерить на себя различные городские специальности. Так, юные урбанисты объединятся в команды и займутся созданием архитектурных макетов, где воплотят свои идеи по благоустройству района. Ребята-геральдисты познакомятся с правилами разработки гербов и самостоятельно изготовят символику своей малой родины. А начинающие экскурсоводы попробуют составить интересные маршруты по достопримечательностям парка профессий.

Помимо игровых активностей, в студии предусмотрена и зона для отдыха. Здесь можно расположиться на удобных пуфах, посмотреть познавательные ролики о Москве, поучаствовать в тематической викторине или сыграть в настольные игры. Таким образом, дети не только весело проведут время, но и пополнят свои знания о родном городе.

Ожидается, что за первый месяц работы студию "Мой район" посетят около 5,5 тысяч детей, а за год – более 65 тысяч человек. Это значит, что тысячи юных москвичей получат возможность внести свой вклад в развитие столицы, пусть и в игровом формате. Ведь именно они – будущее города, и от их идей и инициатив во многом зависит, каким он станет спустя годы.

Стоит отметить, что детский парк профессий "Кидзания" в "Авиапарке" работает с 2016 года и сегодня насчитывает около 60 игровых зон, где дети могут попробовать себя в более чем 150 специальностях. Теперь к этому списку добавилась и профессия "урбанист", что несомненно привлечет внимание юных горожан, неравнодушных к судьбе родного мегаполиса.

Открытие проектной студии "Мой район" стало частью масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", посвященного развитию столицы.