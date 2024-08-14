Фестиваль спорта пройдет 17 августа в парке "Ходынское поле"

Фестиваль "Мой спортивный район" пройдет 17 августа в парке "Ходынское поле" в рамках проекта "Лето в Москве". Начало в 12:00. Мероприятие бесплатное, но нужно зарегистрироваться заранее.



На фестивале будут разные активности для взрослых и детей старше трех лет. Также организаторы добавили новый спортивный квест, где участники будут разгадывать загадки и получать призы.

Главная сцена станет центром событий: там будут лекции о спорте, викторина и семейные игры. Также выступят спортсмены, пройдет концерт группы Gudi Band и спектакль Театра сторителлинга Константина Кожевникова "Cказ о Петре и Февронии".

Рядом со сценой будет контейнер ГТО, где можно получить советы по подготовке к нормам "Готов к труду и обороне". Для детей будут ростовые шахматы и панна-футбол – аттракцион, где на специальной площадке два игрока демонстрируют владение мячом. Также запланированы занятия по зумбе, йоге, фитнесу и играм, таким как волейбол и баскетбол.

Не забудьте надеть удобную одежду и обувь!