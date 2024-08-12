В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области

Правда о браке Петросяна и Брухуновой Тесты Харламов готовится стать отцом во второй раз Игры Сонник

Топ новостей недели

Беда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастьеБеда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастье Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Зачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе разводаЗачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе развода

Лента новостей

Понедельник 12 августа

13:05Заболевшая онкологией Светлана Светличная не будет лечиться 12:50В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области 11:43Эксперт заявила о важности акции "Миллион призов" для благотворительности 11:01Бузова показала нового возлюбленного: поклонники уже знают имя 10:35"Нет желания": Ирина Лачина объяснила отказ от жизни напоказ в социальных сетях 09:58Максима Галкина* публично опозорили и "похоронили" заживо 08:59Обманутая мужем Алсу нуждается в деньгах 08:16Красивая пара: 41-летняя Стоцкая очаровала всех красивым молодым возлюбленным 04:39Не навреди: 7 правил делового общения в мессенджере 01:27Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли призналась, из-за чего на самом деле покинула сериал 21:24Не успевшая выйти замуж Леди Гага делит имущество со своим избранником 18:27Сын Трампа обещал изгнать принца Гарри и его жену из США 15:21Тест по советскому фильму "Я шагаю по Москве" 12:17Артемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей 09:15Стало известно о планах Кейт Миддлтон на август 06:33Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон заявил, что не будет смотреть "Дом Дракона" 03:23Какие бытовые привычки присущи членам королевской семьи? 00:27Влияние воды и гидратации на здоровье кожи головы и волос 21:146 причин неприятного запаха изо рта: замечания гастроэнтеролога 18:50Назван любимый у звезд отель: он не в Москве и не в Питере 18:28ТЕСТ на знание фильма "Экипаж": попробуй ответить правильно на все вопросы 15:10Почему рукоделие идеально подходит интровертам? Разбираемся с мастером 12:34Есть ли будущее у Лепса и его юной пассии? Психолог раскрыл правду 09:08Тест по "Винни-Пуху": только любители советских мультфильмов смогут верно ответить на все вопросы 06:24Обнародованы особые требования Пугачевой к арендатору ее роскошной дачи 03:09Кейт Миддлтон и принц Уильям решают конфликты необычным способом – что они делают? 00:11Сделано заявление о проблемах в браке Глюкозы: Дело идет к разводу 21:35"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни 19:41Тест по фильму "Мачеха" с Татьяной Дорониной 18:54Похудевшая Дана Борисова начала слепнуть 18:28Страдающий Иосиф Пригожин долгое время скрывал это от всех 17:56"Как после жесткой пьянки": Ксению Собчак представили в неприглядном виде 17:28Галкин* похвастался успехом в Европе – но есть одно "но" 16:57Заболевшего Кушанашвили сильно изуродовали 16:43"О Боже!": пережившую трагедию Натали поставили перед сложным выбором 16:10"Шишка на животе": Боня страшится неизбежной операции – вся в слезах 15:56Киркоров ликует: проигравшая суд Успенская будет публично просить прощения 15:34А это точно дружба? В Сеть просочились фото лобызающихся Бузовой и Батрутдинова 14:42Московские единороссы отправили в ПВРы Курской области первые семь машин с гуманитарной помощью для мирных граждан 14:17На форуме-фестивале представят планы развития туризма в Москве до 2030 года 13:39Гаспар Ноэ о кинопарке "Москино": Это действительно круто! 12:47Тест: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Жил-был пес"? 12:21"Ты сволочь и хамка!": Алла Пугачева отчитала упершуюся Катю Семенову 12:05Уехала от плохих воспоминаний: бывшая жена Джигарханяна готовится к новоселью 11:31Уехавшая из России Кудрявцева шокировала народ зарослями в деликатных местах 10:15Нуждающаяся в финансовой помощи Дана Борисова нашла тайного покровителя 09:30С молодой невестой Лепса случилось ужасное во время отдыха в Европе 09:16Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 августа 06:53Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес назвали самым дорогим в истории 03:42Жизнь отказавшейся от макияжа Памелы Андерсон кардинально изменилась
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области

В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области
85

Гуманитарную помощь для пострадавших в Курской области можно приносить ежедневно с 10:00 до 19:00 в большинстве пунктов акции, расположенных во всех округах столицы.

В рамках инициативы "Москва помогает" сбор помощи продолжается в 14 штабах по городу. Товары первой необходимости направляются волонтерами по мере их поступления.

Жители Москвы активно собирают продукты питания, одежду, средства личной гигиены и хозяйственные товары для отправки в Курскую область. Присоединиться к инициативе могут как обычные граждане, так и представители бизнеса и городских организаций.

Основной штаб находится в храме Святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице (дом 100, строение 6) и работает ежедневно до 18:00. Дополнительный пункт приема действует на Страстном бульваре (дом 15/29, строение 1) с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Также функционирует штаб в левом крыле Горного института НИТУ "МИСиС" на Ленинском проспекте (дом 6, строение 3) по будням с 10:00 до 19:00.

Телеграм канал

12 августа 2024, 12:50
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
Mos.ru✓ Надежный источник

Эксперт заявила о важности акции "Миллион призов" для благотворительности

Эксперт заявила о важности акции "Миллион призов" для благотворительности
Акция программы "Миллион призов" стимулирует интерес к благотворительности и способствует ее популяризации. Такое мнение высказала Марина Чирина, директор по коммуникациям межрегиональной благотворительной организации "Ты ему нужен", в интервью Агентству городских новостей "Москва". "Мы уже не первый раз участвуем в этой акции.

Андрей Воробьев: в Подмосковье уже прибыли 424 жителя Курской области

Андрей Воробьев: в Подмосковье уже прибыли 424 жителя Курской области
Московская область предоставила более 400 мест для размещения вынужденно эвакуированных из Курской области людей. Их размещают в трех детских лагерях в Клину и Пушкино, а также в Егорьевском Добром доме, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья. Проведать жителей Курской области в лагере «Звонкие голоса» в Клину приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Московские единороссы отправили в ПВРы Курской области первые семь машин с гуманитарной помощью для мирных граждан

Московские единороссы отправили в ПВРы Курской области первые семь машин с гуманитарной помощью для мирных граждан
В условиях непростой ситуации, сложившейся в Курской области после недавних трагических событий, Московское региональное отделение партии "Единая Россия" организовало оперативный сбор гуманитарной помощи для пострадавших. В результате активных действий единороссов и неравнодушных жителей столицы было собрано более пяти тонн необходимых товаров всего за сутки. Семь разнотоннажных машин с гуманитарным грузом уже выехали к адресатам, чтобы поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации.

На форуме-фестивале представят планы развития туризма в Москве до 2030 года

На форуме-фестивале представят планы развития туризма в Москве до 2030 года
На Тверской площади в Москве стартует фестиваль "Московское чаепитие" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Это событие призвано продемонстрировать, что традиции московского гостеприимства остаются актуальными как в настоящем, так и в будущем. Фестиваль пройдет с 1 по 8 сентября и станет важной частью масштабного проекта, охватывающего все сферы городской жизни.

Гаспар Ноэ о кинопарке "Москино": Это действительно круто!

Гаспар Ноэ о кинопарке "Москино": Это действительно круто!
Французский режиссер Гаспар Ноэ посетил Кинопарк "Москино", расположенный в Новой Москве, в рамках своего визита в столицу. Этот уникальный комплекс стал важной частью городского проекта "Москва – город кино", направленного на развитие кинопроизводства и создание удобной инфраструктуры для кинематографистов. Во время экскурсии Гаспар Ноэ осмотрел разнообразные декорации и съемочные площадки, которые предоставляют возможности полного цикла производства кино.

Выбор читателей

10/08СбтТЕСТ на знание фильма "Экипаж": попробуй ответить правильно на все вопросы 11/08ВскВлияние воды и гидратации на здоровье кожи головы и волос 10/08Сбт6 причин неприятного запаха изо рта: замечания гастроэнтеролога 11/08ВскКакие бытовые привычки присущи членам королевской семьи? 11/08ВскСтало известно о планах Кейт Миддлтон на август 10/08СбтПочему рукоделие идеально подходит интровертам? Разбираемся с мастером