В штабах "Москва помогает" идет сбор помощи для жителей Курской области

Гуманитарную помощь для пострадавших в Курской области можно приносить ежедневно с 10:00 до 19:00 в большинстве пунктов акции, расположенных во всех округах столицы.



В рамках инициативы "Москва помогает" сбор помощи продолжается в 14 штабах по городу. Товары первой необходимости направляются волонтерами по мере их поступления.

Жители Москвы активно собирают продукты питания, одежду, средства личной гигиены и хозяйственные товары для отправки в Курскую область. Присоединиться к инициативе могут как обычные граждане, так и представители бизнеса и городских организаций.

Основной штаб находится в храме Святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице (дом 100, строение 6) и работает ежедневно до 18:00. Дополнительный пункт приема действует на Страстном бульваре (дом 15/29, строение 1) с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Также функционирует штаб в левом крыле Горного института НИТУ "МИСиС" на Ленинском проспекте (дом 6, строение 3) по будням с 10:00 до 19:00.