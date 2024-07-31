Десятая акция программы "Миллион призов" пройдет в Москве

Программа "Миллион призов" действительно стала значимой инициативой в Москве, направленной на стимулирование потребительского спроса и поддержку благотворительности. С момента своего запуска в 2020 году она привлекла внимание москвичей, предлагая им возможность не только выиграть призы, но и внести вклад в помощь нуждающимся.



Как отметил Михаил Яшин, москвичи уже перечислили почти 340 миллионов выигранных баллов на благотворительность, что подчеркивает важность социальной ответственности и солидарности в обществе. Участие в программе позволяет не только получить призы, но и поддержать ветеранов СВО, что особенно актуально в текущий момент.



Александр Пищелко сообщил о новой акции программы #ВыбираемВместе2024-Москва, которая пройдет с 7 по 9 сентября. Участники смогут принимать участие в розыгрыше призов, используя генератор случайных чисел на сайте программы. Для участия необходимо выполнить несколько условий, включая наличие активного избирательного права и регистрацию в Москве.

Программа "Миллион призов" была создана в ответ на экономические вызовы, возникшие во время пандемии COVID-19, и с тех пор проводилась уже девять раз. Она не только помогает стимулировать интерес к выборам, но и способствует развитию благотворительности в городе. Участие в голосовании становится не только гражданским долгом, но и возможностью сделать доброе дело, что делает эту инициативу особенно привлекательной для москвичей.