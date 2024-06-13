Выборы депутатов Мосгордумы будут проходить три дня – МГИК

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) приняла решение утвердить трехдневное голосование на выборах в Москве. Оно пройдет 6, 7 и 8 сентября.



Данное решение было принято на заседании комиссии. Председатель МГИК Ольга Кириллова предложила поставить на голосование вопрос о проведении выборов в течение трех дней, что было одобрено.

Кроме того, было принято решение о проведении дистанционного электронного голосования на этих выборах в Москве. Секретарь МГИК Владимир Попов отметил, что предлагается провести дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Московской городской думы восьмого созыва и совмещенных с ними выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября.

Планируется, что дистанционное электронное голосование будет доступно с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.Это решение вызвало широкий резонанс в обществе. Некоторые политические партии и общественные организации выразили опасения относительно возможных нарушений и недостатков дистанционного электронного голосования, указывая на потенциальные угрозы безопасности и конфиденциальности данных избирателей. Однако сторонники такого формата голосования утверждают, что это может повысить участие избирателей, особенно молодежи и жителей, находящихся за пределами столицы.

Таким образом, решение МГИК о трехдневном голосовании и внедрении дистанционного электронного голосования на выборах в Москве вызывает разнообразные реакции в обществе и ставит под сомнение вопросы прозрачности и безопасности таких инноваций в избирательном процессе.