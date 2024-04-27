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Суббота 27 апреля

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Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья

Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил 11 новых инициатив в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Они касаются недвижимости, документооборота и миграционной политики.

«В Послании нашего президента отдельным блоком была выделена важность, необходимость, удобство цифровой трансформации. Всем этим мы занимаемся. Еще 11 моментов – это то, что мы предлагаем реализовать в предстоящем периоде совместно с Правительством РФ, Администрацией президента», – заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

При этом одно из предложений главы Московской области касалось упрощения процедуры по регистрации недвижимости для юрлиц через Росреестр. По оценке главы региона, законодательно необходимо закрепить возможность онлайн-регистрации.

С одной стороны, это сократит продолжительность действующей на данный момент процедуры в 2,5 раза, с другой – снизит необходимость посещения МФЦ, считает губернатор Воробьев.

Кроме того, Подмосковье совместно с Москвой планирует внедрить цифровой профиль мигранта – карту с чипом, где представлена информация о патенте, дактилоскопии и прочие данные. Как ожидается, это нововведение поспособствует пресечению нарушений законов.

Другие предложения губернатора Подмосковья коснулись цифровых архивов, электронной системы отчетов, информирования о судебных решениях онлайн, а также цифровизации ЖКХ, экологии и газовой безопасности.

Напомним, что на данный момент в сфере подмосковного образования запущены система онлайн-записи на учебу и электронный дневник, в сфере здравоохранения – онлайн-запись к врачу, в сфере транспорта – безналичная оплата проезда, в социальной сфере – единая система поддержки, а также платформа «Добродел».

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27 апреля 2024, 14:51
Фото: пресс-служба губернатора Московской области

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