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Суббота 27 апреля

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Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские

Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские
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В период с 28 апреля по 1 мая в столице организуют яркую праздничную программу.

В московских парках состоятся праздничные мероприятия, включая концерты, спортивные события и творческие мастер-классы. По случаю майских праздников жителям и гостям города предлагают обратить внимание на творческие выступления и разноплановые активности, среди которых йога, гимнастика, танцы и многое другое.

В саду "Эрмитаж" пройдет экскурсия, а в парке "Красная Пресня" – лекция о местной истории. Дети смогут участвовать в шахматном мастер-классе и танцевальных уроках в парке "Северное Тушино". В парке Олимпийской Деревни пройдут гимнастические тренировки, а в парках "Фили" и "Ангарские пруды" – кинопоказы. В саду имени Н.Э. Баумана и "Терлецкой дубраве" будут творческие занятия для детей.

Парк "Сокольники" приглашает на психологический мастер-класс и фестиваль поп-рока, а Парк Горького – на забег и пленэры. Измайловский парк предложит концерты и спортивные активности, а в Перовском парке можно будет расписать горшки и насладиться шествием трубачей.

Подробности и условия участия в развлекательной программе указаны на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

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27 апреля 2024, 14:05
Фото: Дни.ру
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