Погода на 23 февраля: какой сюрприз мужчинам приготовила природа

Впереди сразу три выходных дня. Рассказываем, какой прогноз озвучивают синоптики.

В начале текущей недели жители большинства российских регионов почувствовали резкое похолодание. Столбики термометров в Сибири и на Дальнем Востоке опустились ниже климатической нормы на 10-15 градусов. В преддверии Дня защитника Отечества погода решила преподнести сюрприз, сообщает телеканал "360".

В Москве на праздники ожидается комфортная погода. температура воздуха составит в дневные часы +2, ночью до -3. В центре и на юге страны начнет активно таять снег, потепление распространится и на другие регионы России, уточняет RT.

В остальных регионах репетиции весны пока не будет, но температура все же поднимется. Она достигнет обычных для февраля значений, пишет "Царьград". Не исключены обильные снегопады в Сибири и на Урале.

Люди, которые страдают из-за резких перепадов температуры, могут почувствовать недомогание, головную боль, тошноту и слабость. Особенного лечения не требуется. рекомендуется оказание симптоматической помощи. Аккуратнее следует быть лицам, у которых имеются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Они чаще других могут испытывать неприятные ощущения из-за резкого потепления.