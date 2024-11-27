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Среда 27 ноября

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Московский зоопарк поделился видео знакомства малайского мишки с переноской

Московский зоопарк поделился видео знакомства малайского мишки с переноской
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В Московском зоопарке продолжается работа по адаптации малайского медвежонка к новым условиям, и недавние новости из зоосада вызвали большой интерес у посетителей. В телеграм-канале зоопарка была опубликовано видео о том, как специалисты приучают маленькую медведицу к транспортировочной переноске.

По словам ведущего зоотехника отдела "Млекопитающие" Дениса Кочатова, процесс начался с того, что переноска была установлена в игровой комнате животного без дверцы. Это позволило медвежонку свободно исследовать новый предмет, не испытывая стресса. Для того чтобы заинтересовать малыша, сотрудники зоопарка начали помещать внутрь лакомства. Такой подход помог медведице привыкнуть к переноске и сделать её частью своего окружения.

После того, как медвежонок стал уверенно заходить в переноску, специалисты навесили дверцу. Однако на этом этапе они продолжали оставлять возможность для выхода: дверка закрывалась лишь частично, чтобы животное могло легко толкнуть её и выйти при желании. Постепенно время, проведенное в переноске, увеличивалось, а за каждое успешное пребывание внутри медведице давали вкусняшки в качестве поощрения.

Сейчас медвежонок уже уверенно заходит в переноску сам, что является отличным результатом обучения. Этот процесс подготовки важен не только для удобства транспортировки, но и для обеспечения безопасности животного во время медицинских процедур или переездов.

Напомним, что малайский медвежонок был привезен в Московский зоопарк из Малайзии в рамках природоохранной программы. Полугодовалая самка стала настоящей звездой зоосада с момента своего прибытия и привлекла внимание как посетителей, так и сотрудников. Уход за таким редким видом требует особого внимания и заботы, и команда зоопарка делает все возможное, чтобы обеспечить комфортные условия для нового жителя.

Скоро в Московском зоопарке появятся еще два малайских медвежонка — самка и самец. Клички для новых жильцов выберут участники проекта "Активный гражданин". Это событие обещает стать еще одной вехой в развитии зоопарка и привлечь внимание любителей животных к этому удивительному виду.

Шоу-бизнес в Telegram

27 ноября 2024, 10:52
АГН "Москва"✓ Надежный источник

Шедевры Третьяковской галереи теперь можно увидеть в рамках проекта #ТретьяковкаНаВДНХ

Шедевры Третьяковской галереи теперь можно увидеть в рамках проекта #ТретьяковкаНаВДНХ
С 2023 года на ВДНХ, в обновленном павильоне Центральный, стартовал уникальный музейный проект под названием #ТретьяковкаНаВДНХ. Эта выставка, продлится до сентября 2025 года, предлагает зрителям возможность погрузиться в мир шедевров Третьяковской галереи, расположенной в самом сердце Москвы. Это событие стало настоящим культурным феноменом, соединяющим историю искусства и архитектуры. Павильон №1 "Центральный" — это не просто выставочное пространство, а объект культурного наследия федерального значения.

Москвичам рассказали о программе для детей в концертном зале "Зарядье"

Москвичам рассказали о программе для детей в концертном зале "Зарядье"
В декабре и январе в концертном зале "Зарядье" стартует проект "Зал "Зарядье" – детям", который предложит юным зрителям увлекательные интерактивные концерты и симфонические спектакли. Это уникальная возможность для детей погрузиться в мир музыки и театра, где каждый сможет стать участником незабываемых приключений. 7 и 8 декабря зрителей ждёт космическое путешествие под названием "Волшебная одиссея: Путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны".

ВДНХ создал уникальные условия для экспозиции шедевров Третьяковской галереи

ВДНХ создал уникальные условия для экспозиции шедевров Третьяковской галереи
После масштабной реставрации павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ преобразился в современное выставочное пространство, отвечающее актуальным музейным стандартам. Этот объект культурного наследия федерального значения теперь способен принимать ценные экспонаты, что открывает новые горизонты для культурных мероприятий. В обновленном павильоне уже проходит выставка, организованная Третьяковской галереей, посвящённая отечественному искусству XX–XXI веков.

Андрей Воробьев: Мы должны знать специфику вопросов каждой семьи участников СВО и оказывать максимальную поддержку

Андрей Воробьев: Мы должны знать специфику вопросов каждой семьи участников СВО и оказывать максимальную поддержку
Губернатор Московской области обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов помощь участникам СВО и их семьям. В эту работу вовлечена большая команда правительства региона, филиала государственного фонда "Защитники Отечества", муниципалитеты. Андрей Воробьев, подчеркнул, что огромное значение имеет персональное внимание к каждому человеку, которому необходима поддержка. "Президент делает акцент на том, что эта работа в регионах должна быть индивидуальной, адресной.

Московском зоопарке рассказали о жизни и привычках малайской медведицы

Московском зоопарке рассказали о жизни и привычках малайской медведицы
Малайская медведица, прибывшая в Московский зоопарк этим летом, привлекает внимание не только посетителей, но и сотрудников зоопарка своим активным и любознательным поведением. Михаил Брагин, заведующий отделом "Млекопитающие", поделился интересными подробностями о том, как растет и развивается этот уникальный медвежонок. С первых дней пребывания в зоопарке, медведица проявила свой характер — она активно исследует окружающее пространство, проявляя смелость и любопытство.

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