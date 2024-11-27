Московский зоопарк поделился видео знакомства малайского мишки с переноской

В Московском зоопарке продолжается работа по адаптации малайского медвежонка к новым условиям, и недавние новости из зоосада вызвали большой интерес у посетителей. В телеграм-канале зоопарка была опубликовано видео о том, как специалисты приучают маленькую медведицу к транспортировочной переноске.

По словам ведущего зоотехника отдела "Млекопитающие" Дениса Кочатова, процесс начался с того, что переноска была установлена в игровой комнате животного без дверцы. Это позволило медвежонку свободно исследовать новый предмет, не испытывая стресса. Для того чтобы заинтересовать малыша, сотрудники зоопарка начали помещать внутрь лакомства. Такой подход помог медведице привыкнуть к переноске и сделать её частью своего окружения.

После того, как медвежонок стал уверенно заходить в переноску, специалисты навесили дверцу. Однако на этом этапе они продолжали оставлять возможность для выхода: дверка закрывалась лишь частично, чтобы животное могло легко толкнуть её и выйти при желании. Постепенно время, проведенное в переноске, увеличивалось, а за каждое успешное пребывание внутри медведице давали вкусняшки в качестве поощрения.

Сейчас медвежонок уже уверенно заходит в переноску сам, что является отличным результатом обучения. Этот процесс подготовки важен не только для удобства транспортировки, но и для обеспечения безопасности животного во время медицинских процедур или переездов.

Напомним, что малайский медвежонок был привезен в Московский зоопарк из Малайзии в рамках природоохранной программы. Полугодовалая самка стала настоящей звездой зоосада с момента своего прибытия и привлекла внимание как посетителей, так и сотрудников. Уход за таким редким видом требует особого внимания и заботы, и команда зоопарка делает все возможное, чтобы обеспечить комфортные условия для нового жителя.

Скоро в Московском зоопарке появятся еще два малайских медвежонка — самка и самец. Клички для новых жильцов выберут участники проекта "Активный гражданин". Это событие обещает стать еще одной вехой в развитии зоопарка и привлечь внимание любителей животных к этому удивительному виду.