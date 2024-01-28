От Южной Кореи до России: особенности пластики по национальному признаку

Нельзя получить прекрасный результат, если при планировании пластической операции не учитывается национальная принадлежность. Очень важную роль играют этнический, социальный фон и, конечно, индивидуальность. У разных групп – свой тип кожи, от этого во многом зависит, как будет проходить рубцевание. Также профессиональный пластический хирург прекрасно знает, что этнические соответствия играют ведущую роль для того, чтобы получить красивые пропорции. К примеру, славянский носик никогда не будет идеально смотреться на лице с кавказскими чертами. Учитываются природная мимика, другие особенности внешности. Врач во время консультации изучает лицо, следит за ним в динамике, подмечая мимику, и обязательно фиксирует природный образ, который важно сохранить, чтобы получить яркий результат.
Южная Корея
В это стране буквально культ пластических операций. Даже работодатели при приеме на работу в первую очередь обращают внимание на внешность, а не на профессионализм. Подарить пластическую операцию подростку считается абсолютно нормальным явлением. У корейцев своя айдол-культура, которой славятся местные поп-звезды. Это v-образная форма лица, узкий нос, распахнутые глаза без характерного для корейцев нависшего века.
Частые запросы у корейцев – коррекция носа и подбородка с помощью импланта и блефаропластика.
Турция
Особым спросом в стране пользуется ринопластика. За новой формой носа и с целью избавиться от характерной восточной горбинки к местным пластическим хирургам приходят местные жители и приезжают соседи из других стран – например, из Ирана, где желающих изменить форму носа тоже много. Турецкие хирурги стали довольно популярны – они активны в социальных сетях, предлагают услуги, которые кажутся более доступными. Но стоит хорошо подумать, прежде чем спешить в Турцию за коррекцией носа, поскольку местные врачи практикуют открытую ринопластику – метод, который может оставлять следы после вмешательства. В то время как в нашей стране профессиональные хирурги предлагают более мягкий и корректный способ – закрытую методику, которая не повреждает сосудистую сетку носа и предполагает более легкое восстановление.
Китай
Для китайцев идеальная красота – европейская. В клинику пластической хирургии отправляются, чтобы сделать ринопластику, блефаропластику или отбелить кожу – ее оттенок очень важен для китайцев. Также популярна у местных жителей операция по удалению комков Биша, которая делает лицо более фактурным и подчеркивает скулы.
США
Если в странах Азии больше популярны операции на лицо, то в США такого перевеса нет: здесь не меньшим спросом пользуются операции по коррекции тела. По-прежнему, большая круглая форма груди считается символом женственности и сексуальности – многим американкам нравится таким образом привлекать к себе внимание. Хотя в последнее время стал развиваться тренд на природные формы: когда имплант подбирается с учетом анатомических данных и индивидуальности пациентки.
Популярна операция по увеличению “пятой” точки – эффект достигается инъекциями собственного жира или имплантами. Аппетитные ягодицы – предмет гордости и эталон женственности местных жительниц.
Швеция
Шведские пациентки всегда имеют четкое представление о том, чего хотят. Для них важны не новые технологии, которые еще не проверены временем (например, аппаратная косметология), а научный консервативный подход. Большой популярностью в стране пользуется маммопластика – шведки предпочитают естественную красоту, каплевидные импланты. Также эффективным и популярным стал липофилинг, который часто применяется для увеличения и реконструкции груди. Различные виды подтяжек лица тоже пользуются спросом среди местных жительниц – большинство стремится к естественной и гармоничной красоте.
Россия
У нас в цене – ювелирная работа хирурга по созданию гармоничной, естественной красоты. И не важно, коррекция лица или тела – работа без следов вмешательства всегда будет визитной карточкой хирурга. Квалифицированные врачи стараются получить результат, который подходит конкретному пациенту.
Кроме популярных операций (ринопластики, блефаропластики, липосакции и т.д.) спросом пользуются комбинированные операции, когда для достижения максимального результата применяется несколько методик. Иногда ряд проблем можно решить малоинвазивными процедурами без длительного восстановления. Особенно ценно и приятно, что пластическая хирургия уже не так пугает пациентов, стала более доступной, помогает продлить молодость, избавиться от комплексов и подарить уверенность в себе.