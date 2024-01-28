От Южной Кореи до России: особенности пластики по национальному признаку

В любой стране – свои стандарты красоты и привлекательной внешности. Но не все ее принимают, поэтому часто национальные черты являются причиной комплексов, мешают строить карьеру, добиваться успеха.

Нельзя получить прекрасный результат, если при планировании пластической операции не учитывается национальная принадлежность. Очень важную роль играют этнический, социальный фон и, конечно, индивидуальность. У разных групп – свой тип кожи, от этого во многом зависит, как будет проходить рубцевание. Также профессиональный пластический хирург прекрасно знает, что этнические соответствия играют ведущую роль для того, чтобы получить красивые пропорции. К примеру, славянский носик никогда не будет идеально смотреться на лице с кавказскими чертами. Учитываются природная мимика, другие особенности внешности. Врач во время консультации изучает лицо, следит за ним в динамике, подмечая мимику, и обязательно фиксирует природный образ, который важно сохранить, чтобы получить яркий результат.

Южная Корея

В это стране буквально культ пластических операций. Даже работодатели при приеме на работу в первую очередь обращают внимание на внешность, а не на профессионализм. Подарить пластическую операцию подростку считается абсолютно нормальным явлением. У корейцев своя айдол-культура, которой славятся местные поп-звезды. Это v-образная форма лица, узкий нос, распахнутые глаза без характерного для корейцев нависшего века.

Частые запросы у корейцев – коррекция носа и подбородка с помощью импланта и блефаропластика.

Турция

Особым спросом в стране пользуется ринопластика. За новой формой носа и с целью избавиться от характерной восточной горбинки к местным пластическим хирургам приходят местные жители и приезжают соседи из других стран – например, из Ирана, где желающих изменить форму носа тоже много. Турецкие хирурги стали довольно популярны – они активны в социальных сетях, предлагают услуги, которые кажутся более доступными. Но стоит хорошо подумать, прежде чем спешить в Турцию за коррекцией носа, поскольку местные врачи практикуют открытую ринопластику – метод, который может оставлять следы после вмешательства. В то время как в нашей стране профессиональные хирурги предлагают более мягкий и корректный способ – закрытую методику, которая не повреждает сосудистую сетку носа и предполагает более легкое восстановление.

Китай

Для китайцев идеальная красота – европейская. В клинику пластической хирургии отправляются, чтобы сделать ринопластику, блефаропластику или отбелить кожу – ее оттенок очень важен для китайцев. Также популярна у местных жителей операция по удалению комков Биша, которая делает лицо более фактурным и подчеркивает скулы.

США

Если в странах Азии больше популярны операции на лицо, то в США такого перевеса нет: здесь не меньшим спросом пользуются операции по коррекции тела. По-прежнему, большая круглая форма груди считается символом женственности и сексуальности – многим американкам нравится таким образом привлекать к себе внимание. Хотя в последнее время стал развиваться тренд на природные формы: когда имплант подбирается с учетом анатомических данных и индивидуальности пациентки.

Популярна операция по увеличению “пятой” точки – эффект достигается инъекциями собственного жира или имплантами. Аппетитные ягодицы – предмет гордости и эталон женственности местных жительниц.

Швеция

Шведские пациентки всегда имеют четкое представление о том, чего хотят. Для них важны не новые технологии, которые еще не проверены временем (например, аппаратная косметология), а научный консервативный подход. Большой популярностью в стране пользуется маммопластика – шведки предпочитают естественную красоту, каплевидные импланты. Также эффективным и популярным стал липофилинг, который часто применяется для увеличения и реконструкции груди. Различные виды подтяжек лица тоже пользуются спросом среди местных жительниц – большинство стремится к естественной и гармоничной красоте.

Россия

У нас в цене – ювелирная работа хирурга по созданию гармоничной, естественной красоты. И не важно, коррекция лица или тела – работа без следов вмешательства всегда будет визитной карточкой хирурга. Квалифицированные врачи стараются получить результат, который подходит конкретному пациенту.

Кроме популярных операций (ринопластики, блефаропластики, липосакции и т.д.) спросом пользуются комбинированные операции, когда для достижения максимального результата применяется несколько методик. Иногда ряд проблем можно решить малоинвазивными процедурами без длительного восстановления. Особенно ценно и приятно, что пластическая хирургия уже не так пугает пациентов, стала более доступной, помогает продлить молодость, избавиться от комплексов и подарить уверенность в себе.