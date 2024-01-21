Некоторые знаменитые женщины, являющиеся эталоном красоты, могут похвастаться большим и красивым бюстом. Стремление к совершенствованию своего тела сделало маммопластику (увеличение груди с использованием имплантатов) одной из самых востребованных пластических операций мира. Но многие женщины в погоне за идеалом и тем самым “эталоном” красоты груди решаются на тотальное увеличение молочных желез (на 2-3-4-5 размеров). На главные вопросы, которые касаются данной темы, специально для "Дни.ру" ответил Дмитрий Блинов, сертифицированный пластический хирург, выполняющий широкий спектр операций по коррекции груди, лица и тела, специалист клиники "Основа".

– Нормально ли стремление к тотальному увеличению груди? Делают ли такие операции хорошие пластические хирурги?

– Нормально ли это? Хороший вопрос. Для каждого человека понятие “нормально” — это относительная величина. Для кого-то нормально увеличить грудь на 1-2 размера, а для кого-то — и на 2-3-4-5 размеров. В целом, если разобраться в этом вопросе более детально, то большинство девушек откажутся от такой операции и выберут увеличить грудь на 1-2 размера.

На мой взгляд, уважающие себя хирурги скорее откажутся выполнять такую сомнительную операцию и постараются отговорить пациентку от такой авантюры.

Фото: из личного архива Дмитрия Блинова

– Чем может грозить тотальное увеличение груди? Много ли пациенток, сделав такую операцию, приходят удалять большие импланты?

– Есть такое выражение: “Big implant — big problems”, то есть чем больше размер импланта, тем со временем пациентке тяжелее его носить. Многие женщины на себе ощущают, что тяжесть большой груди вполне не метафорическая, идет нагрузка на шейно-воротниковую зону, грудной отдел позвоночника. Помимо этого, быстрее наступает птоз (опущение имплантов).

За мой опыт работы я не сталкивался с ситуациями, когда пациентка возвращалась, чтобы удалить большие импланты, но лишь потому, что очень ответственно подхожу к соблюдению гармонии тела. Я даю правдивые прогнозы о дальнейшей жизни с имплантами, честно подхожу к рекомендациям и не провожу сомнительных операций. Более того, при необходимости, я всегда направляю пациентов на консультацию к психологу, ведь экстремальные перемены в жизни человека или гиперболизированные стремления к изменению внешности могут возникать неспроста.

– Как вы к этому относитесь?

Отрицательно, так как слишком большие импланты нарушают гармонию тела и, исключительно по моему мнению, такая картина выглядит крайне вульгарно.