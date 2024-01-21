Чем может грозить тотальное увеличение груди?

Развод Кудрявцевой с молодым мужем Тесты Кадышева задолжала больше миллиона Игры Сонник

Топ новостей недели

Идущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружуИдущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринкиПринял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки Орлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этимОрлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этим Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"

Лента новостей

Воскресенье 21 января

08:14Чем может грозить тотальное увеличение груди? 06:17Тест: хорошо ли вы знаете фильм "Иван Васильевич меняет профессию"? 04:34Кокосовые осьминоги устроили дуэль – видео 02:09Как понять, что самое время записаться на прием к офтальмологу 00:04Бессонница: эффективные техники самопомощи 22:12Чем заменить куриные яйца в выпечке: список доступных продуктов 20:03Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса 18:36"Вышла на охоту?": горячую сердцеедку Цымбалюк-Романовскую обсуждают в Сети 18:15Гузеева врезала Сябитовой и довела гостя до слез на "Давай поженимся!" 16:52Волочкова ушла к Богу прямо в день рождения 15:46"Я умираю": Немоляева легла около двери и сказала страшное 13:59"Плакала весь прошлый год": Бузова сообщила о личном фиаско в день рождения 12:26Голый Дюжев спрятал причинное место за полотенцем: фото 11:41Новая иномарка: сыну Прилучного и Брутян подарили неприлично дорогую игрушку 08:26Принц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больнице 06:08Славянская богиня Лада: символ женственности и любви на все времена 04:31Врач Цышкова объяснила, как отличить ОРВИ от гриппа 02:17Как увеличить губы естественным способом без инъекций 00:28Тонкая грань: имеет ли хирург право на ошибку 22:12Застенчивая кошечка нашла новый дом и новую любовь – видео 21:33Вслед за Киркоровым: "культура отмены" коснулась Орбакайте 20:03Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал 19:16Отдавшая 19 миллионов за пластическую операцию Боня вновь обратилась к косметологу 18:27В Сети появилось фото Волочковой возле СК РФ: ответственности не избежать 17:13Почему Рыжий из "Иванушек" вынес запрет на брак до 30 лет для своего сына 16:14По примеру Бочкаревой: актера Руденко задержали с наркотиком в трусах 15:31Omoda S5: стиль и технологии 14:27Непрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дых 11:53Оскандалившаяся Волочкова перечислила народные методы борьбы со стрессом 10:52Почему звезды недолюбливают певца SHAMAN: Ольга Зарубина раскрыла секрет 09:57Молодой фаворит Пугачевой рассказал об организованном ей свидании 09:00Отмененного в России Киркорова может заменить двойник из США 08:41Никита Кологривый рассказал о своих кумирах среди актеров СССР 08:06Безработную Лолиту застукали во время пьянки 08:03Святая вода: когда она может стать опасной для верующих 07:40Буду продолжать: Анастасия Волочкова отреагировала на призывы "запретить" ее 07:14Это конец: четыре признака неизбежного развода 06:37Крещенские морозы не отступят: синоптики не порадовали россиян 05:16Укрепление иммунитета: что обязательно должно быть на столе зимой 04:47Как перестать бояться нищеты и научиться ценить то, что есть 03:27Как стать идеальной женщиной: Анастасия Решетова поделилась жизненным опытом 01:52Как быстро забыть бывшего: три эффективные техники 01:24Пиар или доброе сердце: блогер Косенко начал помогать больным детям 00:37Два секрета формирования правильных пищевых привычек у детей 00:08Выбросите немедленно: от этого состояние больного рассеянным склерозом станет хуже 22:02Володина предупреждает: представителей этого знака ждет уникальное событие 21:10Наказали, так наказали: россияне потеряли провинившегося Киркорова 20:01Газманов вляпался в скандал из-за "голой" вечеринки 19:10Крещенские купания: 10 главных рекомендаций, чтобы не навредить себе 18:07"Что за цирк?": Дмитрий Тарасов разделся зимой на глазах у всех
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Чем может грозить тотальное увеличение груди?

Чем может грозить тотальное увеличение груди?
78

Некоторые знаменитые женщины, являющиеся эталоном красоты, могут похвастаться большим и красивым бюстом. Стремление к совершенствованию своего тела сделало маммопластику (увеличение груди с использованием имплантатов) одной из самых востребованных пластических операций мира. Но многие женщины в погоне за идеалом и тем самым “эталоном” красоты груди решаются на тотальное увеличение молочных желез (на 2-3-4-5 размеров). На главные вопросы, которые касаются данной темы, специально для "Дни.ру" ответил Дмитрий Блинов, сертифицированный пластический хирург, выполняющий широкий спектр операций по коррекции груди, лица и тела, специалист клиники "Основа".

– Нормально ли стремление к тотальному увеличению груди? Делают ли такие операции хорошие пластические хирурги?

– Нормально ли это? Хороший вопрос. Для каждого человека понятие “нормально” — это относительная величина. Для кого-то нормально увеличить грудь на 1-2 размера, а для кого-то — и на 2-3-4-5 размеров. В целом, если разобраться в этом вопросе более детально, то большинство девушек откажутся от такой операции и выберут увеличить грудь на 1-2 размера.

На мой взгляд, уважающие себя хирурги скорее откажутся выполнять такую сомнительную операцию и постараются отговорить пациентку от такой авантюры.

Фото: из личного архива Дмитрия Блинова
Фото: из личного архива Дмитрия Блинова

– Чем может грозить тотальное увеличение груди? Много ли пациенток, сделав такую операцию, приходят удалять большие импланты?

– Есть такое выражение: “Big implant — big problems”, то есть чем больше размер импланта, тем со временем пациентке тяжелее его носить. Многие женщины на себе ощущают, что тяжесть большой груди вполне не метафорическая, идет нагрузка на шейно-воротниковую зону, грудной отдел позвоночника. Помимо этого, быстрее наступает птоз (опущение имплантов).

За мой опыт работы я не сталкивался с ситуациями, когда пациентка возвращалась, чтобы удалить большие импланты, но лишь потому, что очень ответственно подхожу к соблюдению гармонии тела. Я даю правдивые прогнозы о дальнейшей жизни с имплантами, честно подхожу к рекомендациям и не провожу сомнительных операций. Более того, при необходимости, я всегда направляю пациентов на консультацию к психологу, ведь экстремальные перемены в жизни человека или гиперболизированные стремления к изменению внешности могут возникать неспроста.

– Как вы к этому относитесь?

Отрицательно, так как слишком большие импланты нарушают гармонию тела и, исключительно по моему мнению, такая картина выглядит крайне вульгарно.

21 января 2024, 08:14
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Что вы не знали о пластике груди: 10 фактов от хирурга

Их любят делать эскортницы: врач назвал самые популярные пластические операции

Собянин: В Щербинке открылась новая школа

Собянин: В Щербинке открылась новая школа
В здании учатся дети 1-7 классов. Мэр столицы Сергей Собянин открыл новую школу в Щербинке.

Собянин рассказал о современных технологиях в московских театрах

Собянин рассказал о современных технологиях в московских театрах
Столичные театры реконструируют в рамках нацпроекта "Культура". За последние 10 лет в Москве обновили 85 зданий театров.

Крещенские морозы не отступят: синоптики не порадовали россиян

Крещенские морозы не отступят: синоптики не порадовали россиян
В ближайшие выходные погода продолжит преподносить не очень приятные сюрпризы. Крещенские морозы в полной мере ощутят жители центральной части России.

Крещенские купания: 10 главных рекомендаций, чтобы не навредить себе

Крещенские купания: 10 главных рекомендаций, чтобы не навредить себе
Как сделать ваше крещенское купание безопасным и приятным ритуалом? В ночь на 19 января в России православные христиане отмечают Крещение Господне.

Собянин принял решение о реставрации трех известных архитектурных ансамблей

Собянин принял решение о реставрации трех известных архитектурных ансамблей
В 2024 году в работе более 500 памятников архитектуры. В текущем году специалисты проведут реставрацию трех знаковых объектов культурного наследия.

Выбор читателей

20/01СбтПринц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больнице 19/01ПтнНепрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дых 19/01ПтнКейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал 19/01ПтнВ Сети появилось фото Волочковой возле СК РФ: ответственности не избежать 19/01ПтнВслед за Киркоровым: "культура отмены" коснулась Орбакайте 19/01ПтнПо примеру Бочкаревой: актера Руденко задержали с наркотиком в трусах