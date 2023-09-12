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Вторник 12 сентября

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Собянин подвел итоги благоустройства на севере Москвы

Собянин подвел итоги благоустройства на севере Москвы
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Мэр рассказал о самых интересных проектах.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о преображении парков и скверов на севере столицы. Об этом градоначальник написал в своем блоге.

В районах Войковский и Коптево появился большой прогулочный маршрут, который объединил Старопетровский сквер и скверы по улицам Коптевской и Клары Цеткин. На площади почти семь гектаров установили спортивные и детские площадки, столики для настольного тенниса, обустроили зоны выгула собак.

В сквере вдоль дом 7 на Коровинском шоссе организовали игровую зону со спортивной площадкой и тренажерами, обустроили площадку для выгула собак. Дополнительно установлено 50 опор освещения, по периметру высажено 30 деревьев и 230 кустарников.

Фото: Mos.ru

В сквере на улице 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино появились две детские площадки и спортивная зона. Для детей установили горки и лазалки, батуты и другие развлечения.

На улице Фестивальной в Ховрине благоустроили территорию у Храма Знамения иконы Божией Матери. Там появились новые детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и пикника, памп-трек для BMX. Установлены новые светильники. Дорожная сеть организована так, чтобы развести потоки пешеходов и велосипедистов.

Мэр Москвы ранее рассказал о благоустройстве парка "Яуза" на северо-востоке столицы. В сентябре завершаются работы участков вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда.

12 сентября 2023, 12:04
Фото: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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