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Воскресенье 6 августа

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Назван простой способ выбрать арбуз и дыню в начале сезона

Назван простой способ выбрать арбуз и дыню в начале сезона
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Как не ошибиться при выборе арбуза и дани в летний и осенний периоды? О самых действенных способах рассказала специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова.

По словам эксперта, в первую очередь нужно обратить внимание на место, где продаются дыни. Не рекомендуется покупать их у подозрительных продавцов не стоит. Кроме того, не лишним будет убедиться в наличии сертификата безопасности на продукцию. К слову, на арбузы получение таких документов тоже требуется.

Хороший арбуз должен обладать блестящей поверхностью с четким рисунком, что говорит о спелости, отмечает Пятый канал. В случае дынь стоит полагаться на собственное обоняние. Спелые дыни имеют нежный сладковатый аромат даже через плотную кожуру.


6 августа 2023, 04:07
Фото: Pixabay.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Гонки на электросамокатах: как наказать лихача?

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Ресторатор Алексей Васильчук: программа "Миллион призов" помогает бизнесу и горожанам

Ресторатор Алексей Васильчук: программа "Миллион призов" помогает бизнесу и горожанам
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