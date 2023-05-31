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Среда 31 мая

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Соловьев назвал контрактников гордостью России

Соловьев назвал контрактников гордостью России
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Телеведущий Владимир Соловьев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту.

Желающие служить по контракту достойны максимальной поддержки и уважения общества, считает телеведущий.

"Это гордость нашей страны, это серьезные люди, ребята делают свой выбор. Они заслуживают самых теплых слов и максимальной поддержки", – приводит слова журналиста Агентство городских новостей "Москва".

Соловьев обратил внимание на высокий уровень организации отбора. Телеведущий отметил, что работа пункта построена на уважении к тем, кто желает служить по контракту.

"Здесь точно все налажено, светло, просторно, комфортно, питание, уважение. Вот в советское время этого не хватало, не было ощущения уважения к людям", – подчеркнул он.

Пункт отбора расположен на улице Яблочкова. Узнать информацию о контрактной службе можно по телефону 117 или на портале mos.ru. В мессенджере "Телеграм" доступен чат-бот @MskContract_bot, который ответит на вопросы о поддержке военнослужащих и их семей.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее встретился с московскими контрактниками в центрах "Авангард" и "Патриот". Он отметил, что для подготовки военнослужащих созданы хорошие условия.

31 мая 2023, 17:18
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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