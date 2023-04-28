Актриса Олеся Железняк оценила комфорт и удобство столичного пункта отбора на контрактную службу

Железняк отметила хорошую организацию работы пункта. По ее словам, в центре все предусмотрено для комфорта и удобства посетителей
"Есть где переждать, вкусная столовая. Сказали, что кормят, как моих детей в школе", – цитирует актрису Агентство городских новостей "Москва".
Она выразила слова признательности будущим контрактникам. Звезда пожелала им здоровья.
"Буду молиться за них в церкви, за наших воинов", – сказала она.
Будущих военнослужащих поддерживают музыканты, актеры, телеведущие и политики.
Пункт отбора посетили лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский, основатели коллектива "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова и Валерий Тхай, звезда сериала "Курсанты" Иван Стебунов, певец Олег Газманов, телеведущая Юлия Барановская, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев и другие.
Единый пункт отбора расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Информацию о военной службе и поддержке семей бойцов можно узнать по телефону горячей линии 117 и на портале mos.ru. В мессенджере "Телеграм" работает чат-бот MskContract_bot.