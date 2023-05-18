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Четверг 18 мая

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Собянин рассказал о первой неделе работы обновленного участка Замоскворецкой линии метро

Собянин рассказал о первой неделе работы обновленного участка Замоскворецкой линии метро
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Пассажиры вернулись к привычным маршрутам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок "Автозаводская" – "Орехово" Замоскворецкой линии открылся 10 мая. За эти дни им воспользовались 1,5 миллиона человек, написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что на перегоне между станциями "Царицыно" и "Кантемировская" построены новые тоннели протяженностью 270 метров. Уложены новые пути, отремонтированы стены и переходы. Уровень шума снизился на 30%.

По словам градоначальника, после открытия участка пассажиры стали активнее пользоваться пересадкой на Большую кольцевую линию. Время в пути значительно сократилось.

С 2010 года количество станций Московского метрополитена выросло в 1,5 раза. Пассажиров метро перевозят четыре тысячи современных вагонов, скоро столица закупит еще 300.

18 мая 2023, 12:50
Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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