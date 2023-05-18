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Четверг 18 мая

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Акция "Ночь в музее" пройдет в Москве с 20 на 21 мая – Собянин

Акция "Ночь в музее" пройдет в Москве с 20 на 21 мая – Собянин
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В 2022 году столичные музеи посетили 25 миллионов человек, сообщил мэр Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что в Москве более 440 музеев и выставочных залов. По этому показателю столица является одним из мировых лидеров.

Интерес к культурным площадкам мэр назвал результатом реализации городских проектов и внедрения современных технологий.

Все желающие могут посетить городские музеи бесплатно в "Московскую музейную неделю". Она проходит каждую третью неделю месяца.

"Ежегодная акция "Ночь в музее" в этом году пройдёт с 20 по 21 мая в онлайн– и офлайн-форматах", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что Москва уделяет много внимания популяризации музеев среди подрастающего поколения. Благодаря проекту "Музеи – детям" юные жители столицы могут посещать 102 культурные площадки бесплатно.

Собянин поздравил музейных работников с профессиональным праздником. Мэр поблагодарил сотрудников за добросовестный труд, талант и энтузиазм.

В 2023 году на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" инвестор построит музей искусств. Проект реализуют в рамках московской программы создания мест приложения труда.

18 мая 2023, 10:32
Фото: Никеричев Андрей/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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