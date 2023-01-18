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Экономика
Инвестор построит музей искусств в Даниловском районе Москвы

Инвестор построит музей искусств в Даниловском районе Москвы

До конца текущего года на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" появится музей искусств. Инвестор реализует проект в рамках московской программы создания мест приложения труда, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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Градоначальник сообщил, что одновременно музей сможет принимать более 1,5 тысячи посетителей. Реализация проекта создаст 200 новых рабочих мест, написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

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Площадь музея превысит 12 тысяч квадратных метров. По словам Собянина, на первом этаже расположится демонстрационный зал, билетные кассы, конференц-зал и ресторан. Остальные помещения будут предназначены для постоянных или временных выставок.

Внешне здание музея будет выглядеть как стеклянно-металлический куб. Монолитные и кровельные работы уже завершены. Продолжается отделка черновых помещений, сообщается на портале mos.ru.

Столичная программа стимулирования создания рабочих мест стартовала в 2020 году. Подписано 33 соглашения с инвесторами. Они возводят офисные здания и социальные объекты.

Благодаря соглашениям в Москве появится более 56 тысяч новых рабочих мест. В зависимости от пожеланий и потребностей инвесторов условия программы могут доработать.

В 2022 году число безработных в Москве снизилось на 11,2%. Хорошие показатели занятости демонстрируют отрасли здравоохранения, образования, IT, научных исследований и развлечений.

Количество вакансий в Москве продолжает расти. Летом прошлого года число открытых позиций превысило восемь миллионов. Наибольший рост отмечался в сферах разработки программного обеспечения, торговли, строительства, науки и финансовом секторе.

Проектное решение. Изображение: mos.ru
Автор: 18 января 2023, 12:53 Источник: Страница Сергея Собянина "Вконтакте" ✓ Надежный источник

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