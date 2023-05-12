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Собянин: В Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца

Собянин: В Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца
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Столичным медикам удалось спасти жизнь 58-летнего мужчины.

В операции участвовала группа медиков: кардиохирурги, сердечно-сосудистые хирурги, трансплантологи, перфузиологи и другие специалисты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, у 58-летнего пациента была хроническая сердечная недостаточность. Недуг не поддавался лечению – мужчина мог внезапно умереть. Единственным шансом спасти жизнь была операция.

Пациента доставили в Боткинскую больницу на скорой помощи. Соединение с донорским сердцем прошло за 190 минут – это максимально короткое время.

"Теперь процесс адаптации организма к новому сердцу — на особом контроле у кардиологов и иммунологов", – рассказал мэр.

Собянин отметил, что операции по трансплантации органов и тканей специалисты Боткинской больницы начали делать в 2018 году. Врачи медцентра проводят пересадку почек, костного мозга, печени и роговицы. Сделано более тысячи таких операций.

Градоначальник подчеркнул, что сложные операции стали возможны благодаря переоснащению Боткинской больницы. Закуплены новые хирургические и эндоскопические стойки, аппараты искусственного кровообращения и другая техника.

Мэр Москвы ранее рассказал о крупнейших проектах столичной медицины в 2023 году. В городе продолжается реконструкция поликлиник, внедряются технологии искусственного интеллекта и новый стандарт экстренной медпомощи.

12 мая 2023, 13:38
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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