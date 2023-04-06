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Четверг 6 апреля

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Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на востоке Москвы

Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на востоке Москвы
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В районах появятся новые детские сады и школы.

В ближайшее время на востоке столицы построят семь школ и детских садов и один спорткомплекс. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Детский сад возведут в районе Гольяново. В дошкольном учреждении будет 250 мест. Получено разрешение на строительство.

В районе Ивановское на улице Чечулина построят спортивный комплекс с бассейном. Продолжается подготовка участка.

До конца следующего года в районах Преображенское, Богородское и Косино-Ухтомский построят четыре школы почти на две тысячи мест. Также в Косино-Ухтомском вводят в эксплуатацию детский сад на 300 мест с бассейном, спортивными площадками и прогулочными зонами.

Отделочные работы завершаются в дошкольном учреждении на 125 мест в районе Соколиная Гора. Детсад откроется в этом году.

"Создание качественных социальных объектов и мест для занятий спортом — важная часть развития районов и одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями и застройщиками", – подчеркнул Собянин.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы. / АГН Москва

Мэр столицы 31 марта открыл школу в Некрасовке на 550 учеников. В образовательном учреждении обустроили IT-полигон, кабинеты робототехники и 3D-моделирования, многофункциональный библиотечный центр, спортивный и актовый залы.

6 апреля 2023, 13:55
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы. / АГН Москва
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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