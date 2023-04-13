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Собянин рассказал о благоустройстве рядом с новыми станциями БКЛ

Собянин рассказал о благоустройстве рядом с новыми станциями БКЛ
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Прилегающие территории стали комфортнее для пассажиров.

Завершилось благоустройство рядом со станциями Большой кольцевой линии "Варшавская", "Каширская", "Печатники" и "Сокольники". Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты обустроили новые пешеходные маршруты и привели в порядок существующие. Построены удобные съезды к станциям.

Рядом с "Варшавской" организовали зеленые зоны со скамейками. Там оборудовали спортивную площадку с тренажерами.

У "Каширской" благоустроили два сквера. Рядом с "Печатникими" сделали удобные дорожки для отдыха и занятий спортом. Рядом с кинотеатром "Тула" появился тренировочный гоночный комплекс.

Несколько улиц благоустроили у станции метро "Сокольники". Привели в порядок территорию у входа в одноименный парк.

Фото: Mos.ru

По словам Собянина, специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии, модернизировали систему водостока, построили удобные съезды для маломобильных граждан, оборудовали современные остановки наземного транспорта и организовали парковочные места для личного транспорта.

Мэр уточнил, что благоустроено более 35 гектаров территории. Путь до метро для местных жителей станет комфортнее, подчеркнул градоначальник.

Для обслуживания большого метрокольца и радиальных линий метро в столице построят три электродепо. На улице генерала Дорохова на месте бывшей промзоны возведут депо "Аминьевское", в районе Братеево появится "Южное", а в Новой Москве – "Столбово".

13 апреля 2023, 10:59
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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