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Причиной задержки движения на БКЛ стало нарушение правил безопасности на коммерческой стройке

Причиной задержки движения на БКЛ стало нарушение правил безопасности на коммерческой стройке

Движение временно приостановилось на участке Большой кольцевой линии от "Новаторской" до "Аминьевской".
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Причиной стал кратковременный выброс воды и глины в правом тоннеле между "Аминьевской" и "Мичуринским проспектом". Без согласования с Московским метрополитеном частная компания проводила бурильные работы на этом участке, сообщил телеканал "Москва 24" со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Бурение привело к выбросу глины и песка. На время проведения восстановительных работ движение на участке приостановили.

По внутренней стороне движение не останавливалось. Пассажиры могли выбрать альтернативные маршруты передвижения.

По словам Ликсутова, метрополитен обратился Следственный комитет и ГУМВД по Москве для проведения проверки.

Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Автор: 13 марта 2023, 13:52 Источник: "Москва 24" ✓ Надежный источник

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